Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 6 sözleşmeli personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAV İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8 inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile aşağıda belirtilen 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücretler

Pozisyon Unvanı: Kıdemli Proje Yöneticisi (Yazılım Projeleri)

Pozisyon Sayısı: 1 (bir)

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı: 10 (on)

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 4(dört) katına kadar

Pozisyon Unvanı: Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

Pozisyon Sayısı: 1 (bir)

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı: 10 (on)

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 3(üç) katına kadar

Pozisyon Unvanı: Yazılım Geliştirme Uzmanı

Pozisyon Sayısı: 3 (üç)

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı: 30 (otuz)

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 2(iki) katına kadar

Pozisyon Unvanı: Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı

Pozisyon Sayısı: 1 (bir)

Sınava Çağırılacak Aday Sayısı: 10 (on)

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı: 3(üç) katına kadar

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş) yıl diğerleri için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; b ve c maddelerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

g. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek, mesleğinin gerektirdiği yeni teknolojileri takip etmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h. Genel Müdürlüğümüzce talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak tecrübe veya bilgi sahibi olunması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,

i. Sağlık durumunun ilanda belirtilen şartlara elverişli olması ve görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması gerekmektedir.

j. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya tecilli olmak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. Kıdemli Proje Yöneticisi (Yazılım Projeleri) (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

a. En az 2000 (iki bin) kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da en az 5000 (beş bin) kullanıcılı işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında, en az 8 (sekiz) yıl yazılım geliştirme projelerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında görev yapmış olmak, bu sürenin en az 5 (beş) yılında kurumsal projelerde ekip / takım lideri olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl yazılım projelerinde iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek, {Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.}

b. JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) veya .NET Core, .NET MVC mimarisinde çalışan projelerde en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

c. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

ç. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularında bilgi sahibi olmak,

e. SOLID prensipleri ve tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

f. REST/SOAP mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişleri konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GİT, TFS, vb.) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

h. Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

ı. ileri seviyede SQL ve LINQ (Language Integrated Query) konusunda bilgi sahibi olmak,

i. JPA (Java Persistence API), Hibernate ve benzeri ORM (Object-Relational Mapping) araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

j. UI (User Interface): Kullanıcı arayüzü ile ilgili standartları ve prensipleri, UX (User Experience): Kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

k. React, VueJs gibi javascript kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

I. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

m. Asenkron programlama hakkında bilgi sahibi olmak,

n. Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemlerini kullanma hakkında bilgi sahibi olmak,

o. Kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

ö. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

p. Linux/Unix işletim sistemleri ve bunların kurulum ve ayarlamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

r. CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment), yazılım projelerinde kodun sürekli olarak entegre edilmesi, test edilmesi ve dağıtılması, pipeline'lerin oluşturulması hakkında bilgi sahibi olmak, s. Tercihen Big Data konusunda bilgi sahibi olmak,

ş. Tercihen yapay zeka algoritmaları ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

t. Tercihen NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

u. Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında bilgi sahibi olmak,

ü. Tercihen ERP (Enterprise Resource Planning) Kurumsal Kaynak Planlaması konusunda bilgi sahibi olmak,

v. Tercihen bilişim projelerinde teknik şartname hazırlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

y. Tercihen CM MI (Capability Maturity Model Integration), yazılım geliştirme, ürün geliştirme ve hizmet sunumu gibi süreçlerin olgunluğunu ve kalitesini iyileştirmek süreçlerinin uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak.

1.2.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

a. En az 2000 (iki bin) kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da en az 5000 (beş bin) kullanıcılı işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında, en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında görev yapmış olduğunu belgelemek, [Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

b. JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) veya .NET Core, .NET MVC mimarisinde çalışan projelerde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

c. Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birisiyle ilgili uygulama geliştirme, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi konularında en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

ç. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne bilgi sahibi olmak,

e. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak,

f. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

g. Rest servis ve Web servis geliştirme bilgisine sahip olmak,

ğ. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GİT, TFS, vb..) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

h. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, tercihen Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,

ı. Yüksek performanslı ve ölçeklenebilir sistemlerin tasarımında bilgi sahibi olmak,

i. Operasyonel süreçlerin otomatikleştirilmesinde bilgi sahibi olmak,

j. Yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

k. En az bir yazılım performans izleme (APM) aracı kullanmış olmak,

I. Sistem ve uygulama log kayıtlarının, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

m. CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment), yazılım projelerinde kodun sürekli olarak entegre edilmesi, test edilmesi ve dağıtılması, pipeline'lerin oluşturulması, hakkında bilgi sahibi olmak, n. Linux/Unix işletim sistemleri ve bunların kurulum ve ayarlamaları konusunda bilgi sahibi olmak, o. Tercihen yapay zeka algoritmaları ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ö. Tercihen aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olmak; (Diğer Belge ve Sertifikalar kısmına yüklenecektir.)

- Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

- Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

- Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri,

- Sun Certified Java Programmer (SCIP),

p. Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında bilgi sahibi olmak.

1.2.3. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar, 3 kişi)

a. En az 2000 (iki bin) kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da en az 5000 (beş bin) kullanıcılı işletmelerin Bilgi İşlem departmanlarında, en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konularında görev yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

b. JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) veya .NET Core, .NET MVC mimarisinde çalışan herhangi bir projede uygulama geliştirme kısmında görev almış olduğunu belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

c. Nesne yönelimli programlama (OOP) ve tasarım desenleri (Design Patterns) konularına bilgi sahibi olmak,

ç. Veri yapıları (Array, List, Queue, Tree, vb.) ve algoritmalar konularına bilgi sahibi olmak,

d. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, REST, WEB API) konusunda bilgi sahibi olmak,

e. İlişkisel veri tabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, LINQveya PL-SQL konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

f. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi sahibi olmak,

g. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (GİT, TFS, vb..) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ. Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

h. Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS, ReactJS vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

ı. Tercihen yeni ve güncel teknolojileri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

i. Tercihen mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Tercihen mikro servis konusunda bilgi sahibi olmak,

k. Tercihen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında bilgi sahibi olmak,

1.2.4. Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

a. En az 2000 (iki bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde siber güvenlik ürünlerinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek, (Mesleki Deneyim Belgeleri kısmına yüklenecektir.)

b. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yazılımlarından (Nessus, Tenable SC, Acunetix, Webinspect, Fortify, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Invicti, Rapplex vb. sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları) en az ikisi hakkında kurulum, yönetim ve raporlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

c. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı. Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDOS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller) konularında bilgi sahibi olmak, d. Siber güvenlik zafiyetleri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

e. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f. Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G. HDSL, Metro Ethernet, VPN, GSM) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak,

g. Yeni nesil yazılım tabanlı ağ ve bulut sistemleri (SDN, SDWAN) konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ. Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile dinamik yönlendirme protokolleri ile SSL, DHCP, DNS Proxy, IEEE 802.lx ve VPN protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Routing ve switching (TCP/IP STP, LACP, L2-L3 MPLS, BGP, VPN, IPSEC, VLT, GRE, VRRP vb.) konularında iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

ı. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, i. Ağ yönetim yazılımlarının en az birinin kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,

j. Aşağıdaki sertifikaların en az birine sahip olmalıdır; (Ağ Uzmanlığı Sertifikası kısmına yüklenecektir.)

. Cisco Certified Network Associate(CCNA),

- Cisco Certified Network Professional (CCNP),

- CCNP Service Provider (veya CCIP),

. Cisco Certified Design Professional (CCDP),

-Aruba Certified Network Professional (ACNP),

-Juniper EnterpriseRoutingand Switching, Professional (JNCIP-ENT),

- Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA),

- Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP),

- Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)

k. Tercihen veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

I. Tercihen, Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak, (Diğer Belge ve Sertifikalar kısmına yüklenecektir.)

m. Tercihen, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

n. Tercihen, Veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Tercihen, Güvenli Kod Geliştirme sürecinde güvenlik denetçiliği hakkında bilgi sahibi olmak,

ö. Tercihen, Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

2. İSTENİLEN BELGELER

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a. Fotoğraflı Özgeçmiş: Adayların hazırlamış oldukları fotoğraflı özgeçmişlerini sisteme "pdf" formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili doküman, çalışma konularını içeren detaylı bir şekilde ve Türkçe olarak hazırlanması beklenmektedir

b. Diploma/Mezuniyet Belgesi: Adayların Öğrenim bilgileri başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilmektedir. Mezuniyet bilgileri sisteme yansımayan veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi güncel dokümanları sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c, Denklik Gösterir Belge: Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte YÖK onaylı denklik belgesini "pdf' formatında sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

d. Mesleki Çalışma Belgesi: "GENEL ŞARTLAR" bölümünde (d) maddesinde yer alan sürelerde adayların mesleki tecrübelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Özel sektörde çalışanlar için, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi, Kamu kurumlarında çalışanlar için ise çalıştıkları kurumdan alınacak belgeler değerlendirilecektir, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge)

e. Programlama Belgesi: "GENEL ŞARTLAR" bölümünde (e) maddesinde belirtilen koşulların ispatına yönelik ilgili belgeler adaylar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgelerin "pdf' formatında tek dosya halinde sisteme yüklenmesi beklenmektedir. (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

f. KPSS Sonuç Belgesi: Varsa KPSS P3 puan türünden alınmış 2023 veya 2024 yılına ait bir puan belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

g. Yabancı Dil Belgesi: Varsa son 5 yıl (ilanda belirtilen ilk başvuru tarihinden itibaren) içerisinde YDS veya dengi (ÖSYM "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanında" belirtilen) sınavlardan alınmış "İNGİLİZCE" dil puanı adaylar tarafından sisteme yüklenmesi beklenmektedir.

h. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir, ilgili bilgiler sistemden otomatik olarak getirilmektedir.

i. Mesleki Deneyim Belgesi: ibraz edilecek olan mesleki deneyim belgesinin adayların başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı hakkında bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İlgili belge, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. Belge/Belgelerin "pdf" formatında tek dosya halinde sisteme yüklenmesi beklenmektedir.

j. Project Management Professional (PMP) Sertifikası: Kıdemli Proje Yöneticisi pozisyonuna başvuran adayların söz konusu sertifikayı "pdf' formatında tek dosya halinde sisteme yüklenmesi beklenmektedir.

k. Ağ Uzmanlığı Sertifikası: Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların söz konusu sertifika/sertifikaları "pdf' formatında tek dosya halinde sisteme yüklenmesi beklenmektedir.

I. Diğer Belge ve Sertifikalar: Adayların varsa sahip oldukları veya talep edilen diğer sertifikaları veya belgeleri "pdf' formatında tek dosya halinde sisteme yüklemeleri beklenmektedir.

m. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Genel Müdürlüğümüz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

n. Bilgi veya tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sınav Komisyonu sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgi ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse söz konusu belge dikkate alınmayacaktır.

o. Adayların başvuruda bulundukları pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a. Başvurular 30/12/2024 tarihinde saat: 09.00'da başlayacak olup, 17/01/2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

b. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c. Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Adaylar belirtilen pozisyonlardan 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir.

e. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN DUYURULMASI ve BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ

Başvurusunu tamamlayan ve şartlan sağlayan aday adayları arasından 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'! ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi sınavlardan alınan puanın %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak, personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sıralamaya göre en son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesi www.mta.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesi, www.mta.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarına itirazlarını, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile "İLETİŞİM" bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapacaklardır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Genel Müdürlüğümüz internet sitesi, www.mta.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak "Özel Şartlar" bölümünde yer alan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Adaylar sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu ve www.mta.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

Yapılacak sınavın sonuçları Genel Müdürlüğümüz internet sitesi www.mta.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına "İLETİŞİM" bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapacaklardır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Genel Müdürlüğümüz internet sitesi, www.mta.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

7. ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının bu dokümanda "ÖZEL ŞARTLAR" başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Genel Müdürlüğümüz, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

9. İLETİŞİM

Adres:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

No:1106530 Çankaya/ANKARA

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Teknik bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) - 20110 00/ Dahili 2600/2587/2555/2550

E posta adresi: mtafflmta.gov.tr

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Bilgi için irtibat telefonu: 0 (312) - 20110 00/ Dahili 1902/2406/2407/1096

E posta adresi: personellfflmta.gov.tr

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