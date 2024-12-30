Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3730 sözleşmeli personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VE SAHİL GÜVENLİK

KOMUTANLIĞININ 2025 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 150 (13 muvazzaf, 137 sözleşmeli) J.Gn.KJlğl subayı (erkek/kadın), 40 (sözleşmeli) S.G.K.lığı subayı (erkek/kadın) temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzları, www.jaiiilurma.gov.tr,www.jsga.eilu.trve www.sg.gov.trinternet adresleri ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisinin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.trve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 30 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTS dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-inıza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'de ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen en az dört yıllık lisans programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurıımlantıdatı mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar /Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir./ mezun olabilecek d urumda olmak,

c. Başvuru kılavuzlarında belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.).

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kuramlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2025 Yılı J.Gn.KJığı Muvazzaf/Sözlcşmcli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2025 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

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Yukarıda belirtilen kontenjanların, Güverte için 1, Makine için 1, Elektronik için 1 ve İkmal için 1 kontenjan şehit

veya malul eş ve çocukları kontenjanı olarak uygulanacaktır.

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Adres ve iletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saal:08.00-12.00/13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.cdu.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VE SAHİL GÜVENLİK

KOMUTANLIĞININ 2025 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere. Jandarma ve Sahi! Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek; 3.340 (20 muvazzaf. 3.320 sözleşmeli) J.Gn.K.lığı astsubayı (erkek/kadın), 200 (sözleşmeli) S.G.K.lığı astsubayı (erkek/kadm) temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzları, www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.trve www.sg.gov.trinternet adresleri ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.trve Strateji Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 30 Aralık 2024 tarihinde başlayıp. 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vataudas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTS dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'de ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. 1 ürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yıırldışındaki yükseköğretim burumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak,

e. Başvuru kılavuzlarında belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek dutumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir.),

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Hamile olmamak,

e. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kuramlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

f. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak "2025 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2025 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE PUAN TÜRÜ:

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Adres ve iletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya'ANKAKA

TEP: (0312) 464 4836 (Hafta içi saatMM-12.00 /13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Cienel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr

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