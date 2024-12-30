Ticaret Bakanlığı 14 Kimyager Alacak

Ticaret Bakanlığından:

KİMYAGER ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek adaylar arasından açıktan atama yoluyla aşağıda yer alan tabloda detayları belirtilen Kimyager ünvanlı personel alımı yapılacaktır.

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II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

a) Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde alınmış bulunan YDS/e-YDS'den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgesine sahip olmak,

c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yaptırılan Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

1. Adaylar, 03-14 Şubat 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Posta yolu veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adayların belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihlerinde yer vermeleri gerekmektedir.

4. Adayların, özel şartlarda sayılan bölümlere denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

6. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.

2. Asıl olarak yerleşmeye hak kazanamayan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle en yüksek puana sahip 2 (iki) aday, yedek aday olarak belirlenecektir.

3. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

4. Yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayların yerleştirmesi yapılacaktır.

5. KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan kadrolara yerleştirmede tek başına hak teşkil etmeyecek olup ilgili kadro için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları'' başlıklı 97'inci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan hükümlere aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.

2. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin atanmaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

3. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi ''www.ticaret.gov.tr'' web adresinden ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu "https://isealımkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

VI. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi No:63/1 06530

Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00/9465/9826

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