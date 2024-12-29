Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin snn haline hıtps:/-aydekryildi7.edu.tr/ConteritFilesYTU%20AYDRK%202021.pdt linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili kadro başvuru süreçleri httpsı.'.hydek yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut FRYS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler hupsr /aydek yildiz edu fr/Horıie/ÖnTiasvurıı adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarını sağladığınmğlaınadığmı gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.

Kadro Başvuru Süresi, Yeti ve Sekti:

Başvuru süresi, il atını yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Adaylar başvurularım;

"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI" belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fatalite Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir, Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kummutnuzaulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

NOT 1: Yabancı ülkelerden alınan diplomaAmvanlann Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www, mevzuatgav.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Süreçle İlgili yardım ve destek için: aydekjSvildiz-edii.tr

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