Milli Savunma Bakanlığı 151 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının Ek listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 151 "Sürekli İşçi71 (teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5) Başvurunun son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak (31/12/2006 ve daha önceki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak (27/12/1989 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

7) Başvurunun son günü itibanyla Ek listede belirtilen öğretim kuramlarının birinden mezun olmuş olmak.

8) a) Tüm adaylar için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

b) Güvenlik görevlisi adayları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak veya bu suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Sürekli işçi kadrolarına başvuracakların tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde veya vardiyalı işlerde çalışmasına engeli bulunmamak, seyahat engeli olmamak.

2) Şoför ünvanına başvuru yapacaklar için ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıllık SRC-5 belgesine sahip olmak.

3) Ek tabloda yer alan öğrenim durumu ve mezun olunan bölüm/program şartlarını taşımak.

4) Ön lisans mezuniyeti şartı bulunan iş yerleri için KPSS'den 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.

5) Ek tablodaki Unvanlara göre belirlilen özel şartları taşımak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1) Başvurunun son günü itibarıyla bir ortaöğretim kurumundan veya bir ön lisans programından mezun olmuş olmak.

2) Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak.

3) Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazı koşullarında gece-gündüz çalışmaya elverişli olmak.

4) Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut 15 kilodan az olmamak (örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90'dan fazla, 80-15=65'ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca belgelendirilmelidir).

5) Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak (sınavda başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Sağlık Şartlan başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde, tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alman "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli Sağlık Kurulu Raporu istenecektir).

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

2) Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.

3) Başkanlık, genel ve özel şartlarda sayılan belgeleri, kura öncesi veya sonrası isteyebilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır),

2) Ön lisans mezuniyeti şartı aranan iş yerleri için başvuru yapan adaylar (güvenlik personeli hariç) kuraya tabi olmayıp, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava alınacaktır.

3) Noter kura çekimi 09 Ocak 2025 Perşembe günü saat 09.00'da Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez hizmet binası Güvenevler Mah. Kuzgun Cad. No:51 Aşağı Ayrancı Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

4) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant,gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır.

5) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Noter kurasıyla belirlenen asıl adaylara, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda sözlü sınav uygulanacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir (internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmekten başvurusu sahipleri sorumludur).

3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar https://www,ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca adaylann adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla itiraz sahibine bildirilecektir.

E- GÖREVE BAŞLAMA

1) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların ulaştıracakları belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihi ile diğer hususlar https://www,ant.şov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

2) Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar Güvenlik Soruşturmasının ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu olarak neticelenmesini müteakiben göreve başlatılacaklardır.

3) Göreve başlatılanlara mali hakları, Başkanlığımız ve bağlı iş yerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda ödenecektir.

4) Göreve başlayanlar için deneme süresi 3 ay olup bu süre içinde işveren iş akdini feshedebilecektir.

5) Göreve başlatılanlar, başlama tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kurum içi nakil talebinde bulunamayacaktır.

6) Göreve başlamaya asıl olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlardan bir ya da birkaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar yedek listede yer alan adaylann nihai başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

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