Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına; https://personel.deu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru adresinden ulaşılabilir.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar belirtilen web adresinde bulunmaktadır.

Adayların; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora, mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını, https://deabs.deu.edu.tr üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. (Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak adaylar için geçerlidir.)

E-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Profesör kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler DEABS (Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Başvuru Sistemi) ne yüklendikten sonra, sistem üzerindeki başvuru dilekçesinin de imzalı olarak taranması ve yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen dilekçenin ilan başvuru süresi sonuna kadar doçent ve profesör kadrosu için Rektörlük adresine, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimin adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

NOT: (*) bulunan anabilim dalında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

(**) bulunan anabilim dalında Fransızcadan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.