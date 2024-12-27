Manisa Celal Bayar Üniversitesi 27 İşçi Alacak

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi uyarınca Sürekli İşçi kadrolarında çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Şartları taşıyan adayların, başvurularını 27.12.2024-31.12.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

AÇIKLAMALAR:

1-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2-Başvuruda bulunan adaylar Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil ) görevlendirilebileceklerdir.

3-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4-Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

5-İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

6-Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

7-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmak. (31.12.1989 tarihi ve sonra doğmuş olmak)

8-Talepler Manisa ili düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle Manisa'da ikamet etmesi gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

4-Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7-İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

8-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

2-Aranılan şartlardaki belgelere sahip olmak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1-Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilir.

2-Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İş-Kur) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.

3-İlgili Yönetmelik gereğince İşkur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Kura işleminin noter tarihi, yeri bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Noter kurası ile belirlenen asıl ve yedek adayların isim listesi ve sonuçları https://www.mcbu.edu.tradresinden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Daha sonra ilan edilecektir.

NOT: Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.