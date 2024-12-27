Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Aralık 2024 01:20, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:35
Yazdır
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları, "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde'' belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Anılan kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu yönergehttps://www.igdir.edu.tr/mevzuatadresinde temin edilebilir. Adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (yurt dışından alınan diploma denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.)

Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olup, profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren profesör için 6, doçent ve doktora öğretim üyeleri için 4 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına, doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuranların, ilgili birimlere teslim etmeleri, herhangi bir kurumda çalışanlar ise, hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular 27.12.2024 - 14.01.2025 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formuhttps://personel.igdir.edu.tr/formlar-ve-belgeleradresinden temin edilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı