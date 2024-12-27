Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 uzman yardımcısı alacak

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 7 ve 8'inci dereceli toplam 3 (üç) Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

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I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları

taşımak.

2. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Hukuk, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), başvuru yapılacak bölüm için tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almak.

4. AB'nin resmi dillerinden en az birinden YDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

5. 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1990

tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvurular 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayıp 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecektir. Süresi içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Alım yapılacak bölümlere denkliği bulunan veya yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup başvuru yapacak adayların; başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.

3. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlığı bu şekilde yanıltanlar ayrıca kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına da bildirilecektir.

III- SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak kadrolar itibarıyla ayrı ayrı puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3. Sınavda adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

4. Sözlü sınav; alan bilgisi, uluslararası ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkileri ile yabancı dil bilgisi başlıklarından oluşur. Alan bilgisi sınav konuları, sınav duyurusunda yer alan bölümlerin müfredatlarından oluşur.

5. Sözlü sınav, adayların Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme ve kendini ifade yeteneği, muhakeme gücü, c. Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere vukufiyeti,

yönlerinden değerlendirilerek puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

6. Sözlü sınav puanı, adayın atamaya esas başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan kontenjanlara göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve yine ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara bildirim yapılacaktır. Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı taktirde yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

7. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

IV- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav Ankara'da yapılacak olup tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecektir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri

Adres:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cd. No:154/A 06530 Çankaya/Ankara

E-posta:

[email protected]

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 8 ve 9 uncu dereceli toplam 16 (on altı) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren yukarıda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuru yapılacak bölümler için tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01/01/2025) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar, 13-27 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecektir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular ile posta yolu ile ya da bizzat yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapacak adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Eşdeğerlilik/Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında eklemeleri zorunludur.

3. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yine "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden pdf ya da jpeg formatında eklemeleri zorunludur.

4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

5. Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla ayrı ayrı yapılacak puan sıralaması sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

4. Sözlü sınavda adaylar, aşağıda belirtilen konu başlıkları yönünden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

5. Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (http://www.sanayi.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen kadro sayısının tek sayı olması durumunda tek sayının yarısı yukarı yuvarlanarak elde edilen tam sayı kadar yedek aday belirlenecektir.

6. Öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadrolara adayların giriş sınavındaki başarısızlığı ya da yeterli başvuru olmaması nedeniyle atama yapılamaması halinde boş kalan kadrolara Giriş Sınav Komisyonu kararıyla diğer öğrenim dallarında giriş sınavına katılarak başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılabilir.

7. Yedek adayların hakları sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren altı ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

V- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

1. Sözlü Sınav Ankara'da yapılacak olup tarihi, yeri ve saati daha sonra Bakanlığımızın internet sitesinden (http://www.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri

Adres: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

(Eskişehir Yolu 7.km) 2151. Cd. No:154/A

06530 Çankaya/Ankara

E-posta: [email protected]

Telefon: 0 (312) 201 57 29

444 6 100/ 19436 - 18901