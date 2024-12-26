Karayolları Genel Müdürlüğü 6 memur alacak

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre aşağıda görev yeri, unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

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1- GİRİŞ SINAVI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48' inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden 70 puan almış olmak, (Başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.)

c) Sağlık durumunun seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

d) Adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

2- SINAVIN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacaklardır.

Başvurular 15/01/2025 tarihinde, saat 00:01 de başlayıp 30/01/2025 tarihinde, saat 23:59 da sona erecektir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "pdf" ya da "jpeg" formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, başvuru şartlarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının üç (3) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Adaylar sınava katılım durumlarını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca sınava girmeye hak kazanan adaylar (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar sınav günü nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport gibi fotoğraflı kimlik belgelerini kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında bulunduracaklardır. Sınava katılabilmek için bu belgelerin ibrazı şarttır.

4- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı 18/19 Şubat 2025 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14 Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Sözlü sınavda adaylar;

a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgisi),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yeteneği ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden, (a) bendi için 70 puan, diğer bentlerin her biri için 6 puan üzerinden değerlendirilecektir.

6- BAŞARI SIRALAMASI:

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az (70) yetmiş olması şarttır.

Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

7- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılan Giriş Sınavının sonunda başarı sırasına ve atama yapılacak kadro sayısına göre asıl adaylardan sonra asıl sayısı kadar yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için başvuruda bulunmayan, ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağırılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi (www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden duyurulur. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz merkezi ile bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.

Sınavı kazanan adayların atamaları istenilen belgelerin son teslim tarihini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunu takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilecek olup ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren "Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

8- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karayolları Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü

A Blok Kat: 2 Oda No: 210

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14

06100 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 449 84 10

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