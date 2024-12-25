Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 27 uzman yardımcısı alacak

T.C, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere "Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 22 kişi,

İçişleri Bakanlığına 4 kişi,

Dışişleri Bakanlığına 1 kişi,

olmak üzere toplam 27 (yirmiyedi) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

ÖĞRENİM DALLARI İTİBARIYLA ALINACAK OLAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ.

1-YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

1.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının ilanda belirtilen bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

1.3. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

1.4. Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

1.5. Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2-BAŞVURULAR

2.1. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 25/12/2024 Çarşamba günü başlayıp 03/01/2025 Cuma günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. 2.3. Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

2.4. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan her bir idare ve/veya öğrenim dalı için atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

3.2. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında yapılacak duyuru ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi ayrıca verilecek olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

3.4. Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

3.5. Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

4-YAZILI SINAV

Yazılı sınav 23 Şubat 2025 Pazar günü 10:15-12:45 saatleri arasında Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 150 dakikadır, talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir. Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında ve Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

4.1. Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.

4.1.a. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konusunda 50 soru,

4.1.b. Veritabanı yönetim sistemleri konusunda 20 soru,

4.1.c. Bilgi güvenliği konusunda 10 soru,

4.1.ç. Harita ve kartoğrafya bilgisi konusunda 15 soru,

4.1.d. 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hükümleri,

4.1.e. 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

4.1.f. Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili diğer mevzuat.

4.1.g. Bu maddenin d, e ve f bentlerindeki konulardan 5 soru, olmak üzere toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sınav sorusu hazırlanacaktır.

4.2. Sınav soru kitapçıkları A ve B grubu olacak düzenlenecek, sınav kitapçıklarında 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli soru bulunacaktır.

4.3. Sınav sorularının hazırlanmasında 23.12.2024 tarihe kadar olan mevzuat esas alınacaktır, bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

4.4. Sınavın cevapları her alan için ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilecektir.

4.5. Sınav puanı hesaplamasında yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4.6. Çoktan seçmeli sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı X 2)] formülü kullanılacaktır.

4.7. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

4.8. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular her adayın doğru yaptığı kabul edilerek hesaplanacaktır.

4.4. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanacak olup, ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4.5. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınır.

5- İTİRAZLAR:

5.1. Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulamasına ilişkin itirazları 5 (beş) iş günü içinde sadece sınavı yapacak olan Kuruma yapacaklardır. Kurum, itiraz talebinin kendisine tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde sorulara ilişkin kararları ilgili adaya bildirecektir.

5.2. Adaylar sınav sorularına ilişkin itiraz başvuruları için paylaşılacak olan hesap numarasına, itiraz ettiği soru başına 200 (İkiyüz) TL yatırarak alınan banka dekontu ile itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçeyi sınavı yapacak olan ilgili Kuruma gönderecektir.

5.3. Adaylar maddi hata veya değerlendirme hatası yapıldığına ilişkin itiraz başvuruları için paylaşılacak olan hesaba 200 (İkiyüz) TL yatırarak alınan banka dekontu ile itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçeyi sınavı yapacak olan ilgili Kuruma gönderecektir.

5.4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın TC Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

6-SÖZLÜ SINAV

6.1. Sözlü sınav aşamasında adaylar;

6.1.a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

6.1.b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

6.1.c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

6.1.ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

6.1.d. Genel yetenek ve genel kültürü,

6.1.e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir. 6.2. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (4.1.a) bilgisayar ortamında, sınav kurulu tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalı olarak ölçülür. Adaylara, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri tabanı yazılımı ve bilgisayar destekli tasarım alanlarındaki bilgilerini ölçmek üzere her biri eşit puan değerinde toplamı elli (50) puan olan beş soru yöneltilir.

6.3. Adaylar, (4.1.a) maddesi için elli (50) puan, (4.1.b) ila (4.1.e) maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

7-BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI

7.1. Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları

itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

7.2. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

7.3. Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr)yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

7.4. Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

7.5. İtirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) ve yayımlanacak olup, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecektir. 7.6. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

8-UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

8.1. Yarışma sınavını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri belgelerle birlikte yazılı olarak idarelere yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına idarelerce atanırlar.

8.2. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz.

8.3. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadro veya pozisyonlara, yeni bir sınav yapılıncaya kadar yarışma sınavı kesin başarı listesi dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir. Bu şekilde yedek listeden yapılacak atamalar doğrudan ilgili idare tarafından gerçekleştirilir.

9-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

9.1. Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve atamaları yapılmaz veya sözleşme imzalanmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve sözleşme imzalanmış ise feshedilir. 9.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde idareleri yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

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