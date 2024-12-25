Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanım Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde (08 Ocak 2025 saat 17:00'a kadar) Üniversitemiz https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvurti/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrim içi başvuru şeklinde yapılacaktır. Gerekli açıklamalar Üniversitemizin https://www.omu.edu.tr/tr/duvurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atamalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yönergeye https://unikvs.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuruda bulunamaz.

Başvurular, "BAŞVUR" butonuna tıklanarak kaydedilmediği sürece, sistemin erişime kapatılacağı ilan bitiş tarih ve saatine kadar güncellenebilecektir. Sistem erişime kapatıldıktan sonra herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapılamayacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için "BAŞVUR" butonuna tıklanması zorunludur.

Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent unvanını alanlar veya doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.