Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 ocak 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 25 Aralık 2024 03:40, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 02:55
Yazdır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanım Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde (08 Ocak 2025 saat 17:00'a kadar) Üniversitemiz https://ubys.omu.edu.tr/HRM/AkademikBasvurti/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrim içi başvuru şeklinde yapılacaktır. Gerekli açıklamalar Üniversitemizin https://www.omu.edu.tr/tr/duvurular adresinde yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atamalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. Yönergeye https://unikvs.omu.edu.tr adresinden Dokümanlar/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuruda bulunamaz.

Başvurular, "BAŞVUR" butonuna tıklanarak kaydedilmediği sürece, sistemin erişime kapatılacağı ilan bitiş tarih ve saatine kadar güncellenebilecektir. Sistem erişime kapatıldıktan sonra herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapılamayacaktır. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için "BAŞVUR" butonuna tıklanması zorunludur.

Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi ilanına doçent unvanını alanlar veya doçent kadrosunda olanlar başvuramazlar.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı