Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlan ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''nin 14. maddesinde belirtilen şekilde dilekçelerini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir!, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullannın Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullannın Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafım, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Başvuru Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 1 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30Tuk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ