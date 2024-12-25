Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesi uyarınca oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Tıp mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış adaylarda ayrıca yüksek lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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AÇIKLAMALAR

1 Doçentlik ünvanını Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında almış olmak. Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığı ile Kan Laktat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2 Doçentlik ünvanını Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında yapmış olmak. Kuvvet antrenmanları ile Gecikmiş Kas Ağrısı konularında çalışmalar yapmış olmak. Kıdemli Tenis Antrenörlük belgesine sahip olmak.

3 Doçentlik ünvanını Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında almış olmak. Değerler Eğitimi ve Akademik Başarı alanlarında yayımlanmış çalışmaları olmak.

4 Doçentlik ünvanını Klasik Türk Edebiyatı alanında almış olmak. Bu alan ile ilgili yayımlanmış çalışmaları olmak.

5 Doçentlik ünvanını Sosyoloji alanında almış olmak. Duygular Sosyolojisi ile ilgili yayımlanmış çalışmaları olmak.

6 Doktorasını Genel psikoloji alanında yapmış olmak. Gelişimsel bozukluklar ve Çocuklarda Duygusal Problemler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

7 Doktorasını Felsefe alanında yapmış olmak. Bulanık Mantık ve Felsefe İlişkisi ile ilgili yayımlanmış çalışmaları olmak.

8 Doktorasını Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında yapmış olmak. Tunç Çağları ile ilgili yayımlanmış çalışmaları olmak.

9 Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrenimini Resim alanında yapmış olmak. Mekan ve Bellek üzerine ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10 Doçentlik ünvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Körfez Dış Politikası ve Enerji Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

11 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Teorileri ve Dış Politikada Karar Alma Süreçleri üzerine ilgili çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 85 puan almış olmak.

12 Doktorasını Orta Doğu çalışmaları alanında yapmış olmak. İran Dış Politikası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

13 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Din ve Milliyetçilik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

14 Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Arapçanın Sentaksı ve Morfolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

15 Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak. Kur'an Sünnet İlişkisi ve Nesih ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

16 Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi alanında yapmış olmak. Artuklu ve Eyyübi Dönemleri şehir tarihleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

17 Doçentlik ünvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Serin İklim Tahılları Genetik Kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

18 Doçentlik ünvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Tahıllarda Çevre Genotip İnteraksiyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

19 Doçentlik ünvanını Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Uçucu Yağ Oranları ve Çelik Köklendirme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

20 Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Bitkisel Kaynaklı Nanomalzemeler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

21 Doktorasını Bitki Koruma alanında yapmış olmak. Bitki Paraziti ve Entomopatojen Nematodlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

22 Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Gıda Kimyası ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

23 Doktorasını Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doğru akım Mikro Şebekelerde Gerilim Regülasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

24 Doktorasını Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Güneş Enerjisi Santrallerinin Yük Frekansı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

25 Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Tarihi Yapıların Strüktürel Analizi ve Tarihi Yapıların Dijitalleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

26 Anne Sütü ve Kolostrumun Yağ Asidi İçeriği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

27 Göçmen Sağlığı ve Özel Gereksinimli Bireyler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

28 Özel Yetenekli Çocuklar ve Çocuklarda Okul Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

29 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Kasın Mekanik ve Viskoelastik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

30 Şizofreni Tanılı Bireylerde Tedavi Uyumu ve Bireylerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Psikoeğitim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

31 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak. Erken Çocuklukta Web Tabanlı Matematik Aile Programı ve Okul Öncesi Çocuklarda Motivasyon İle Sorumluluk Alma Davranışları İlişkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

32 İlgili alanda doçentlik ünvanını almış olmak.

33 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

34 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

35 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamış olmak. Temel Sinirbilim Sertifikasına sahip olmak.

36 Tıpta uzmanlık eğitimini ilgili alanda tamamlamak.

37 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Mardin Turizmi, Turizmde Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 85 puan almış olmak.

38 Doktorasını Turizm Rehberliği alanında yapmış olmak.

39 Doçentlik ünvanını Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak. Çocuk Edebiyatı ve Kürt Halk Edebiyatı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

40 Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Kürt Emirlikleri Tarihi ve Kürt Tarih yazıcılığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. YÖK tarafından geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından en az 85 puan almış olmak.

41 Doktorasını Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Modern Kürtçe Edebiyatta Anlatı Bilim ve İmaj Alanları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

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