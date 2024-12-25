Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ve Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 25 Aralık 2024 01:40, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 01:07
Yazdır
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Tüm başvurularhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresiile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuruda istenen tüm belgelerinhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

6. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7. *YDS (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alınan puanı ifade eder.)

8. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin giriş sınavları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurularhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresiile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları

ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir. (Yönergehttps://bozok.edu.tr/Dosya/01920156-e.pdfadresinden temin edilebilir.)

6. Başvuruda istenen tüm belgelerinhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. İlan Tarihi: 25/12/2024-10/01/2025

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı