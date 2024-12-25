Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

Tüm başvurularhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresiile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuruda istenen tüm belgelerinhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

6. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

7. *YDS (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alınan puanı ifade eder.)

8. Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin giriş sınavları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yapılacaktır.

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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurularhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresiile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları

ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir. (Yönergehttps://bozok.edu.tr/Dosya/01920156-e.pdfadresinden temin edilebilir.)

6. Başvuruda istenen tüm belgelerinhttps://personelbasvuru.bozok.edu.tr/adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. İlan Tarihi: 25/12/2024-10/01/2025