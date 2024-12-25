Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel alacak

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 16 (on altı) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

5. Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir).

6. Son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlamak (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç).

B) Özel Şartlar:

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II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecektir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların bilgilerini beyan ederek belgelerini manuel olarak pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

5. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

6. Tüm adayların barkodlu güncel SGK Hizmet Dökümünü pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken görevinden ayrılanların, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini doldurduklarına dair görev

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini, ayrıca adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa bu duruma ilişkin eski kurumlarından alınmış belgeyi de pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

8. E-Devlet başvuru ekranında (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1. Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonları ve nitelikleri dikkate alınarak merkez teşkilatı ve il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. KPSS'den yüksek puan almak bu ilanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

2. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

3. Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğü için ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmesi gerekmektedir.

5. Yerleşen asıl adaylar arasından feragat eden, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

7. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan, Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ'in 7'nci maddesinde yer alan "(1) ...sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe halen görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır. Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması) bu sınırlamanın dışındadır." hükmüne istinaden son başvuru tarihi itibarıyla bu kapsamda 3 (üç) yılını tamamlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Atamaya hak kazanan asıl veya yedek adaylar hakkında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

9. Bakanlığımız gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

10. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı

belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak olup kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

11. Aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adayların ataması yapılmayacaktır.

İlan olunur.

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