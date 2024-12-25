Ticaret Bakanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

I. GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8'inci ve 9'uncu dereceli "Ticaret Uzman Yardımcısı" kadrosuna, aşağıda yer alan tabloda belirtilen bölümlerden toplam 15 adet Ticaret Uzman Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

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II. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

3) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

(Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında "PDF veya JPEG" formatında tarayarak eklemeleri gerekmektedir.)

4) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, tabloda yer alan ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

5) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinin birinden YDS/e-YDS'den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

6) Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı için başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında dijital ortamda e-devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca posta yolu veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

IV. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:

Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak olup sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurması gerekmektedir.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1. YAZILI SINAV

Yazılı sınava, tabloda yer alan her bir grup için karşısında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav, klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I. Oturum : Alan Bilgisi

II. Oturum : Genel Ekonomi Bilgisi ve Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı Sınav Konuları

a) Alan Bilgisi Sınavı

Tabloda belirtilen gruplarla ilgili aşağıda yer alan konu başlıkları, Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

1. Grup: Bilgisayar Programlama (.Net, Java, HTML, CSS, T-SQL, PL/SQL, JavaScript), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri, Yapay Zeka Teknolojileri, Büyük Veri ve Veri Ambarı, Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi.

2. Grup: Bilgisayar Programlama (.Net, Java, HTML, CSS, T-SQL, PL/SQL, JavaScript), Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Lineer Cebir Denklem Sistemleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Diziler ve Seriler, Matris ve Determinant, Olasılık ve Mantık.

b) Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Aşağıda yer alan konu başlıkları, tabloda yer alan tüm gruplar için ortak olmakla birlikte Genel Ekonomi Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler.

c) Yabancı Dil Bilgisi Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça dillerinden birinde (Adayların başvuru sırasında ibraz etmiş olduğu Yabancı Dil Yeterlilik Belgesine istinaden) Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacak olup tabloda yer alan tüm gruplar için ortak olacaktır.

2. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava, tabloda belirtilen gruplar itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınav adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

V. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

1. Yazılı Sınav Puanı

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Yazılı sınav puanının ortalaması hesaplanırken konu gruplarının ağırlıkları %60 Alan Bilgisi, %10 Genel Ekonomi Bilgisi ve %30 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

2. Sözlü Sınav Puanı

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

3. Başarı Puanı

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, gruplar itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavında bir gruba ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, grupların kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

VI. DİĞER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

VII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530

Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00