Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 11 personel alacak

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA'nın 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.

TÜBA'nın merkezi Ankara ili olup İstanbul'da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar TÜBA Başkanlığı'nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

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* TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı görevlendirmeler yapabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama

1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir. TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık, TÜBA'nın çalışma alanları için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.

2. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS puanları esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde eşit puanlı adayların hepsi davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.

3. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup, asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

5. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA'nın resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

6. Yazılı/sözlü sınavda başarılı olması halinde dahi adayın işe alınmasındaki tasarruf TÜBA'nın yetkisindedir. TÜBA ihtiyacına göre kadroyu iptal edebilir.

Genel Hükümler

1.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

2.Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

3.TÜBA'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar

Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde TÜBA'ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar

Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır. Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir.

Tüm adaylar için;

1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış- Başvuru formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)

2. Adayın özgeçmişi

3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası

4. KPSS Sonuç belgesi

5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)

6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar

TÜBA Uzmanı için;

1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)

2. YDS'den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).

3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar

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