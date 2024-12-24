Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2. Profesör ve doçent kadrosuna yapılacak başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

3. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

4. Adayların başvurdukları ünvana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. veya 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen koşulları (Diş Hekimliği Fakültesi muaftır) sağlamış olmaları gerekir.

5. Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise; doktor öğretim üyesi kadroları için en az 60 puan, doçent ve profesör kadroları (Doçentlik ünvanını aldığı dönemde 65 puan almış olanlardan tekrar yabancı dil puanı istenmez) için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması şarttır.

7. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir).

8. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.

9. İstenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve bu adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. Adaylar tek bir kadro için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı herhangi bir aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ya da ilan takviminde değişiklik yapabilir.

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan başvuruda istenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserleri içeren 6 (altı) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan başvuruda istenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserleri içeren 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan başvuruda istenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserleri içeren 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek; ilgili birime başvurulması gerekmektedir.

Not: 1) Profesör kadrolarına başvuracak adayların, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge'nin 9. maddesinin 4. fıkrasında aranan şartı gösterir belgeyi Jüri üyelerine gönderilecek dosyalara da eklemeleri gerekmektedir.

2) Öğretim Üyesi kadrolarına (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi) başvuracak adayların; Eğitim mezuniyetlerine ait diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesini Jüri üyelerine gönderilecek dosyalara da eklemesi gerekmektedir.

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