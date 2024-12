İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Adayların;

1- 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- İlanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

4- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmaları gerekir.

5- İlan niteliklerinde belirtilen yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili Enstitü Müdürlüklerinden belge alınması zorunludur.

6- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak gerekir.

7- Adayların transkriptleri, ön değerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100'lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100'lük not da bildiren transktiptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

8- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin başvuru modülüne yüklenmesi gerekir.

9- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler,

10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

11- 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami süreleri dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı itibari ile azami süreleri yeniden başlatılan lisansüstü öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat ederek atanmaya hak kazanan adayların, atama esnasında ilanda belirtilenlerden farklı alan ve aşamada öğrenciliğe devam ettiği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

13- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

14- Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

