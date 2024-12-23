Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 25 (yirmi beş) sürekli işçi alımı yapılacak olup adaylar başvurularını, 23.12.2024 - 27.12.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecektir.

A. BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir,

2- Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

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C. DİĞER HUSUSLAR:

1- Başvurular sonucunda İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilen listede yer alan adaylardan, Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacak duyuru ile başvuru evrakları talep edilecek olup evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişi ile açık iş sayısının her il ve ünvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. (Noter kura çekilişi sonucu işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez)

2- İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan adaylara ait listenin Bakanlığımız sitesinde yayımlanmasından sonra adayların, hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri ve yapılacak sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen başvuru şartlarını sağlayanlar arasından sözlü ve sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara ait noter kura çekilişi 28 Ocak 2025 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsünde (Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA) noter tarafından gerçekleştirilecek olup noter kura işlemlerine ilişkin tüm duyurular Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

4- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılabilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5- Bakanlığımız 20. dönem toplu iş sözleşmesi işçi pozisyon nitelikleri Ek 2'de belirtildiği üzere alımı yapılacak ünvanlarda engelli işçi çalıştırılamaz. Engelli raporu olan veya engelli olduğu daha sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6- Sözlü ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda sıralamaya girerek başarılı olan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

7- Atanan işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup deneme süresinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

8- Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

Ç. İLETİŞİM:

Adres : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 203 10 00 / 1260-1309-3199

İlanen duyurulur.

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