Erzurum Teknik Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

1.2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun puan türünde, başvuruda istenen puan ve/veya üzeri puan almış olması gerekmektedir. Lisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS (P93), Lise mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS (P94) puanına sahip olmak.

1.4. Başvuracak adayların 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.5 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

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3. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

3.1. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

3.2. Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet belgesini pdf formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir.

3.3. Başvuru esnasında sadece; hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlarda belirtilen, istenilen alanlarda eğitim aldığını/çalıştığını gösterir çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar (Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte ayrıca sertifika (veriliş) tarihi bilgisi yer almayan ve ilan tarihinden sonra alınan eğitimleri ilan tarihinden önce alınmış olsa dahi- sertifika veya katılım belgeleri kabul edilmeyecektir.) sisteme yüklenecektir. Deneyim istenilen pozisyonlarda ise resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgeleri sisteme yüklenecektir. (Çalışma/iş deneyim belgelerinde; çalışma süresi, görev ünvanı açıkça belirtilmiş, ıslak imzalı/onaylı olmalıdır. Ayrıca Sertifika ve belge istenilen pozisyonlar için transkript geçerli olmayacak ve ilan tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

3.4 Adayların başvuru esnasında Kimlik Bilgileri e-Devlet Kapısından otomatik olarak çekilecektir.

3.5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasında, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinde, başvuruda bulunan aday sorumludur.

3.6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak doldurup, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir.

3.7. İlan edilen ünvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.9. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

4.2. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

4.3. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4.4. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

4.5. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; süresi içinde atanmak üzere başvuru yapmadığı, atanma başvuru süresi bitiminden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme alınmayacak ayrıca bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

4.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

4.7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

4.8. İlan sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

4.9. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde (Erzurum ilinde) ikamet etmek zorundadır.

4.10. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

4.11. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4.12. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

5.1. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

6. ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

6.1. Diploma veya Mezun Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Yurtdışından alınmış diploma ise denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmelidir.),

6.2.2024 KPSS Sonuç Belgesi,

6.3. Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

6.4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

6.5.1 (bir) adet Fotoğraf,

6.6. Özel Şartlarda belirtilen, İstenilen Alanlarda Çalıştığını Gösterir, Çalışma/Görev Belgeleri veya Sertifika Belgelerinin Aslı veya Onaylı Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

6.7. Resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi,

6.8. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

6.9. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında "Belgenin Neden Verileceği" alanının "Devlet Memuriyeti" olarak doldurulması gerekmektedir.),

6.10. Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışmasına Engel Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu

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