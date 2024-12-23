Dışişleri Bakanlığı Meslek Memuru Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI İLANI

I. GENEL BİLGİLER

1. Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulmasına katkı veren, icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik, stratejik, askeri ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın ve milli dış güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Cumhurbaşkanı tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygular. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

2. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 97'dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

3. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

4. Giriş sınavının yazılı aşaması 15 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.

5. Giriş sınavı başvuruları 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14:00'te sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.)

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller; 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı

dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

3. ÖSYM'nin "Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Dokümanı"nda yer almayan "TOEFL Home Edition", "IELTS", "PTE Academic Online", "YÖKDİL" vb. sınavlara ait sonuç belgeleri kabul edilmemektedir.

4. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Sözkonusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

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* İbraniceden başvuracak adayların yurtdışı lisans mezuniyet not ortalaması ile başvurması beklenmektedir.

5. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III. SINAVIN AŞAMALARI

1. Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

- Türkçe Kompozisyon

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınavın Türkçe Kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre yukarıdaki tabloda sınavın yapılacağı belirtilen dillerde düzenlenecektir.

c) Yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS'de veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarında elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaydıyla her bir bölümden en az 60 puan alınmış olması gerekmektedir.

- İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80'in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80'in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.

ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya davet edilecektir. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu'ndan da takip edebileceklerdir.

IV. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1. Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

2. Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler ve girilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

> T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu

> Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

> Lisans diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

> Transkript (Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden mezun adaylar için)

> Varsa lisansüstü eğitim diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

> Sınava girilecek yabancı dilde; 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

> Bu ilanın III. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, 1 Ocak 2021'den son başvuru tarihine kadar alınmış, 80 üzeri puanı gösteren YDS/e-YDS sonuç belgesi veya sözkonusu YDS/e-YDS puanına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

> Bu ilanın II. bölümünün 4. maddesinde kayıtlı şartları taşıyan, yurtdışındaki yabancı üniversitelerden lisans mezunu olup, yukarıdaki tabloda kayıtlı yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar için: Sınava girmek istediği yabancı dilin resmi dil olduğu (veya resmi dili bulunmayan ülkelerde yaygın dil olarak konuşulduğu) ülkelerde lisans eğitimini sınava girmek istediği dilde aldığını gösteren üniversiteden alınmış yazı ve lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamasını gösterir belge

> Sağlık durumuna dair bilgi

3. Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

4. İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

5. Adaylar sınav sürecinin her aşamasında doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde ve sonraki aşamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybeder, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir.

6. Sınav süresince adaylar ile iletişim e-posta üzerinden sağlanacak olup adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen e-posta ile cep telefonu numaralarını güncel tutmaları gerekmektedir.

7. İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0 312) 292 10 00

Saygıyla duyurulur.

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