Alanya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Alanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Öğretim Elemanı istihdam edilecektir.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),

3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),

4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya e-devletten alınan barkodlu belgeler (yurt dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği),

5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-devletten alınmış barkodlu transkript),

6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten ilgili alanda en az 70 puan almış olmak.),

7. İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9. 2 adet fotoğraf,

10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge,

11. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not-1:Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyauniversity.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile

Başvuru Adresi: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya Üniversitesi Alanya/Antalya 07400

Duyuru Başlama Tarihi : 23.12.2024

Son Başvuru Tarihi : 07.01.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.01.2025

Sınav Giriş Tarihi : 10.01.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.01.2025

Başvuru Adresi: Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.