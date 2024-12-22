Milli Eğitim Bakanlığı 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Alacak

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI

YARIŞMA SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İLANI

1- GENEL BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, sözlü sınav ile toplam 50 (elli) Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları; 27 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 17 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınava, alanlar itibariyle ilan edilen Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11 Şubat 2025 tarihinde www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen taban puanı almış olmak kaydıyla kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

2- BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru aşamasında elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir.),

c) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak,

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmaması gerekmektedir.

* Yukarıdaki tabloda belirtilen 6, 11, 12, 13, 15 ve 16 numaralı alanlarda başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında belirtilen alanlara kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

(https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_08/16135636_9_cizelgeveesaslar_15082 024.pdf)

3- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular dijital ortamda 27 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

1. KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM kurumundan otomatik olarak gelmektedir.)

2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini (diploma, denklik varsa yüksek lisans, doktora ve diğer belgelerini) manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir. (Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

3. Fotoğraflı özgeçmiş. (Başvuru esnasında "PDF" formatında yüklenecektir.)

4. Hizmet belgesi. (Devlet memuru olarak çalışan veya çalışmış olanların, başvuru esnasında hizmet belgelerini "PDF" formatında yüklemeleri gerekmektedir.)

5. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

6. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

7. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

9. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

10. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava katılacak kişiler 11 Şubat 2025 tarihinde Bakanlığımız resmi internet sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(1) Sözlü sınavda adaylar, Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

yönlerinden değerlendirilecektir.

(2) Adaylar, Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız resmi internet sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) 100 tam puan üzerinden en yüksek puan alan adaydan başlanılmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ilan edilecektir.

Sözlü Sınav Komisyonunun gerekli görmesi durumunda yedek aday da belirlenerek ilan edilebilecektir.

Ayrıca, adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ancak, belli bir alandan ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sözlü Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir alandan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay süresince geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik oluşturmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı, başarılı aday sayısının ilan edilen kontenjandan az olması durumunda sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirlenecek tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ataması yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi ataması iptal edilecektir. İlgililer hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacak ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

6- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve

sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

7- SINAV TAKVİMİ

27 Ocak - 31 Ocak 2025

11 Şubat 2025

17 Şubat - 28 Şubat 2025

İnternet Başvuru Tarihleri Sınava Girecek Adayların İlanı

Sözlü Sınav

8- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.

Telefon : 0(312) 413 28 39 - 413 17 61

Adres : MEB Personel Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98,

Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.