Milli Eğitim Bakanlığı 20 sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bakanlığımız merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen toplam 20 (yirmi) adet boş pozisyon için sözleşmeli büro personeli, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, sözleşmeli destek personeli (şoför ve temizlik görevlisi) ve sözleşmeli diğer teknik hizmet personeli alınacaktır.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

1- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

2- Tabloda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen kanun ve esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlar aranacaktır. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Önlisans mezunları 2024 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları 2024 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir ayrıca ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar yedek aday listesi belirlenecektir.

5- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımak ve belgelendirmek.

6- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

8- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatı [2. Akşam Sanat Okulu (DAYM) (ANKARA/Elmadağ)] birimleridir.

9- Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 12'nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

10- Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmaması gerekmektedir.

11- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon ünvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

13- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

14- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecek, hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

15- Bakanlığımız gerekli hallerde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişikliğe ilişkin duyurular Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 06.01.2025 - 10.01.2025 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir.

3. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf veya jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

6. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

8. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

A. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1. İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle ilan edilen ve kullanılmayan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

2. Atama sonuçları, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/, http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecektir.

3. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, kanuni süre içerisinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç) göreve başlamak üzere ataması yapılan birime istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır. Kanuni süre içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

4. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1'inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara atanmaya hak kazanmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

7. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

8. Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

B. ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

1- Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi;

Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise; Öğrenim belgesinin onaylı örneği (okul veya noter) ya da e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.

2- 2024 KPSS sonuç belgesi.

3- 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

4- Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi.

5- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

7- Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi.

(Koruma ve güvenlik görevlisi adayları için - adaylarca belge aslı ibraz edilecektir.)

8- Sürücü belgesi ve fotokopisi. (Şoför adayları için - adaylarca belge aslı ibraz edilecektir.)

9- SRC-2 belgesi ve fotokopisi. (Şoför adayları için)

10- Geçerli psikoteknik belgesi. (Şoför adayları için)

11- Mal bildirim beyannamesi.

12- Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

13- Özgeçmiş.

C. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon : 0 312 413 2839 - 0 312 413 1761 - 0 312 413 1874 - 0312 413 2279

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