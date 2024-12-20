Orta Doğu Teknik Üniversitesi 49 sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (e) fıkrası uyarınca, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (iiç) katma kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile toplam (49) sözleşmeli personel alınacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda başvuracaklar için askerliğini yapmış olmak.

3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 04.01.1990(dahil) -03.01.2007(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece ve vardiyalı çalışma dahil)şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı ve benzeri sağlık engeli bulunmamak. (İlgili hususlarda beyan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan. "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle burumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. " amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (İlgili hususlarda bevan, başvuru esnasında e-Devlet kapısından alınacaktır.)

II-ÖZEL ŞARTLAR:

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III-BAŞVURU EVRAKLARI

Kimlik bilgileri, Öğrenim belgesi, 2024 yılı KPSS sonuç belgesi. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgah Belgesi bilgilerinin tamamı e-Devlet kapısından otomatik çekilecektir. Aşağıdaki maddelerin ise sisteme yüklenmesi zorunludur.

1. Vesikalık veya Biyometrik Fotoğraf

2. E-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".

3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)

4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlardan askerliğini yapmış olmak şartı arandığı için; terhis belgesi.

5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda, gece ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığı, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu beyan edilecektir.

6. Şoför pozisyonuna başvuranlar için; eski tip ehliyetlerde E simli sürücü belgesi, yeni tip ehliyetlerde B-C1-C-D1-D sınıflarım kapsayan sürücü belgesi.

7. Aşçı pozisyonuna başvuranlar için; öğrenim durumuna göre sertifika gerekliliğinde, ilgili Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.

8. Aşçı pozisyonuna başvuranlar için: "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresini içerir Sağlık Kurulu/Heyet raporu.

9. Aşçı pozisyonunda tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi"ndeki İŞKUR meslek kodları üzerinden değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları, tecrübeye dair görev ve pozisyon bilgisi hakkında gereken detayı tanımlamıyorsa, görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ayrıca ibraz edilecektir.

10. Temizlik Hizmetlerine başvuranlar için MEB onaylı Hijyen Belgesi.

11. Temizlik Hizmetlerinde tecrübe istendiği için; "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi'ndeki İŞKUR meslek kodlan üzerinden değerlendirme yapılacak olup; beyan edilen hizmet dökümünde yer alan İŞKUR Meslek kodları içerisinde; Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) olup bu meslek kodunda temizlik hizmeti icra edilmiş ise, bu süreye ait temizlik hizmeti icra edildiğine dair görev yerinden temin edilecek belge ibrazı ayrıca istenecektir.

12. Genel Şartlarda belirtilen 5. ve 6. maddeye ilişkin beyan formu http://pdb.metu.edu.tradresinde bulunacak bağlantıdan indirilerek eksiksiz doldurulacak ve belge, başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklenecektir.

'İstenen sertifika ve diğer belgelerin ilana son başvuru tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup, tarih bulunmayan sertifika ve belge geçersiz kabul edilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir unvana başvuru yapabilecektir.

2. Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını e-Devlet platformu üzerinden 20.12.2024-03.01.2025 tarihleri arası e-Devlet Kapısı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

2. E-Devlet platformu üzerinden "Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İse Alım"veya Kariyer Kapısı https://iscalinikariyerkapisi.cbiko.gov.tr bağlantısıile alınacak başvurular dışında başvuru (posta/kargo, mail, elden) kabul edilmeyecektir.

3. Yerleştirme işlemi, 2024 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla istihdam edilecek her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katına kadar aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacaktır.

4. Başvurular incelendikten sonra, her bir unvan için kontenjan sayısının 3 (üç) katına kadar belirlenen adayların listesi http://pdb.metu.edu.tradresinden ilan bitim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ilan edilecek ve sözlü sınav sürecine ilişkin takvim de eş zamanlı yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar bu bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek ek belgeler ve bu belgelerin teslim süresi http://pdb.metu.edu.trbağlantısı üzerinden yayımlanacaktır.

6. Asıl adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

7. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

8. tlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış dahi olsa derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacak, bu adayların KPSS'den taban puanın üstünde başarı sağlanması, asıl/yedek sıralamasına girmek üzere kişiye hak kazandırmayacaktır.

10. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İ İanen duyurulur.

Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312 210 3436-0312-210 3437-0312-210 3438-0312-210 3449-0312 210 3460

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