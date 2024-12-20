Milli Savunma Bakanlığı 171 memur alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE MEMUR ALIM İLANI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE MEMUR TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025

1. GENEL BİLGİLER

a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-l'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, Tablo-2'de yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Milli Savunma Bakanlığı Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

b) Temin süreci; başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

c) Bakanlık gerek gördüğü takdirde mesleki yeterlilik sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d) Nitelik tablosunda belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecektir.

e) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f) İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

g) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri sadece;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

ğ) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

3, SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular 20 Aralık 2024 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında

https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

NOT:Genel ağ (Internet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan Unvanlara başvuru yapan adaylar alan ve dal belirten diplomalarını "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranında yer alan Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak "Diploma (MEB Onaylı)" bölümünden yükleyecektir.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartım, kurs belgesini "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından ilgili Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak yükleyeceklerdir. Ehliyet bilgisi bulunmayan adaylar ehliyet belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarım, Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

d) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 25.12.2019 (Ön lisans) ve 11.03.2020 (Lisans) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.

e) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "belge görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme Yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir,

I) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi "Şehit/Gazi Yakını Bilgileri" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bunun dışında

yüklenen belgeler kabul edilmeyecektir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.

g) Adaylar başvurularını "Tercih Yap" ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonutıa tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.

ğ) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacaktır.

5. SINAV ÜCRETİ

a) Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir.

b) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.

c) Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruntundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

ç) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

d) Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

e) Sınav ücretlerini yatırdığı halde sınav aşamalarına katılmayan, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

f) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıi içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

6. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

e) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Müracaat ettiği Unvana ait ustalık-kalfaiık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, kurs belgesi ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil yeterlilik belgesi aslı veya onaylı sureti.

d) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),

e) Şehit, gazi eş vc çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar İlgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

7. SINAV ÇAĞRISI

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak, mülakat sınavına; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır.

8. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Başvuru yapılan unvanın gerektirdiği mesleki bilgi ile yetkinlikler veya adayın mezun olduğu alanla ilgili temel konular hakkında bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayn ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)

b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Değerlendirme neticesinde herünvan için asil ve yedek liste ayrı ayn belirlenecektir.

ç) Adayların KPSS ve mülakat sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların sınav başarı puanı olarak kabul edilir.

d) Sınav başarı puanı yetmiştir.

e) Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

9. DİĞER HUSUSLAR

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

(1) Mülakat sınavında başarılı olan adayların. Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu." almaları gerekmektedir.

(2) Adayların; aldıkları raporlarını sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

(3) Süresi içerisinde ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

b) Aday Bilgilendirme işlemleri

(1) Mülakat sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb. gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve Bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yoiu ile yapılacaktır. Adayların tebligat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler halikındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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