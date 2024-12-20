Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 uzman yardımcısı alım ilanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 9' uncu kadro dereceli 7 (yedi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alımı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet Memuru olma şartlarına haiz olmak,

2- Sınav duyurusunun Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

3- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek eğitim kurumlarının ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6- Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS' den, sınav duyurusunda belirtilen asgari puanı almış olmak,

7- Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına ve müracaat edilen lisans türüne göre ayrı ayrı listeler halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan;

a- Makine Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

b- Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

c- Psikoloji bölümü mezunları için ilk 5 aday,

d- Kimya Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

e- İstatistik bölümü mezunları için ilk 5 aday,

f- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) bölümü mezunları için ilk 5 aday,

g- Sosyal Hizmet bölümü mezunları için ilk 5 aday,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1- İş Talep Formu

2- Ayrıntılı özgeçmiş (CV) (varsa Dil Yeterlilik Belgesi ile Saha tecrübesi ve Bilgisi vb.)

Adayların mezuniyet/KPSS/kimlik/fotoğraf bilgileri e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı başvuru ekranında otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

İlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ :

1- Adaylar başvurularını 30 Aralık 2024 (10:00) - 17 Ocak 2025 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Başkanlık internet adresinde (www.casgem.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır :

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu bölüm itibarıyla ilgili konular ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

2- Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı sayılanlar içinde lisans türü kontenjan sayısınca en yüksek nota sahip olanlar sınavı kazanmış sayılır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI :

2023 veya 2024 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 5 (beş) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Başkanlık resmi internet sayfasında (www.casgem.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav 10-11 Şubat 2025 tarihlerinde her gün saat 9.30'da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar /ANKARA' dır.

Sınavın Şekli ve Konuları

1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacaktır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.

4- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Başkanlık resmi internet sayfasında (www.casgem.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım platformu (https://kariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlık resmi internet sayfasında (www.casgem.gov.tr /duyurular) Kariyer Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.

5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Başkanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

11496/1-1