Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.01.2025 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na ve Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber; Doğuş Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi ekinde yer alan puanlama tablosu ile ilgili Başvuru Dilekçelerini oldurarak başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 03.01.2025 Cuma günü saat 17:30'a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Hukuk Fakültesi Dekanlığı: Bahçelievler, Bosna Blv. No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

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