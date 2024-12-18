İnönü Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2024 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 4 (dört) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

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GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "aranan nitelikler" kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

6. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8. İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih ve sonrasında alınan sertifikalar geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi : 18.12.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 02.01.2025

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuran aday tarafından Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Yanlış ve eksik yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi

2. KPSS sonuç belgesi

3. Deneyim istenen pozisyonlarda; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi

4. 10 sıra numaralı çözümleyici, sistem programcısı pozisyonu için programlama dilleri sertifikası

5. 11 sıra numaralı programcı pozisyonu için belge veya MEB onaylı sertifika

6. 9 ve 10 sıra numaralı pozisyonlar için belge

7. 10 ve 11 sıra numaralı pozisyonlar için YDS sonuç belgesi

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