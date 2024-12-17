Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 2024 YILI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli bilişim personeli temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'de ilan edilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b. Müracaatların son günü itibariyle (31 Aralık 2024) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

c. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

ç. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

e. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

f. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak),

g. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

ğ. Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak başvuru kılavuzu ile tabloda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

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