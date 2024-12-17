Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

1. GENEL AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca sözlü/uygulamalı sınav ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Pozisyon Adı, Sayısı ve Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanları

Kıdemli Yazılım Uzmanı

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

Kıdemli Sistem Uzmanı

Bilişim Destek Uzmanı

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Network Video Konferans Uzmanı

Ağ Uzmanı

(1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 4 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 3 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar (1 Kişi - Tam Zamanlı) : Ücret Tavanının 2 Katına Kadar

2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. Genel Şartlar

2.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.1.2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

2.1.3. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

2.1.4. Erkek adaylar için sınav tarihleri itibarıyla muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.2. Özel Şartlar

2.2.1. Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

2.2.1.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Başvuru tarihi itibarıyla en az 5.000 (beşbin) aktif kullanıcısı olan yazılım projelerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

c) En az 5.000 (beşbin) kullanıcıya hizmet sunan bilgi işlem birimlerinde Java SpringBoot ve React kütüphaneleri kullanılan projelerde en az 2 (iki) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek.

2.2.1.2. Tercih Sebepleri

a) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Deneyim sahibi olduğu yazılım projelerinde yeni trend teknolojilerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) Afet süreçlerinin yönetimi üzerine yapılan projelere benzer teknik özellikteki ortamların planlanması ve tasarımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ç) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Otomasyon ortamlarının kurulması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübeli ve ileri seviye SQL ve/veya PL/SQL konularında ise bilgi ve deneyim sahibi olmak.

g) Git, GITFlow, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ğ) Yazılım geliştirme, kalite güvence ve test süreçleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

h) Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON, AngularJS) ve REST mikroservisler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

ı) ELK Stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana, Cassandra) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

i) Bootstrap, WebSocket, Jenkins, Maven, webpack araçları kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Docker, Kubernetes gibi deployment modellerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k) Logstash, Cassandra, Redis hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

l) Oracle, MSSQL ve PostgreSQL veritabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.

m) İş Süreci Takibi yazılımı (Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

n) Çevik (agile) yazılım geliştirme metedolojisine hakim olmak.

o) Geotools, Openlayers, Geoserver, Cesium, QGIS konularında bilgili olmak.

ö) Kamu kurumlarında yazılım geliştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

p) Yazılım ekibi sprint amaçlarını/işlerini yapan, çıkabilecek engelleri kaldırmaktan sorumlu kişi (scrum-master) olarak çalışmış olmak.

2.2.2. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

2.2.2.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu kurumlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (onbin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.2.2. Tercih Sebepleri

a) PostgreSQL veri tabanı yönetimi, kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme ve bakımı hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) MSSQL ve Oracle veritabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) İleri seviyede PL/pgSQL ve/veya TSQL bilgisine sahip olmak.

ç) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Veri tabanı "high availibility", "disaster recovery", "migration" konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Performans tuning, query optimizasyon, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Linux türevi işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2.2.3. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

2.2.3.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu kurumlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) istemcili kamu kurumlarının veya özel sektördeki sistem merkezlerinde siber güvenlik veya sistem ve ağ güvenliği konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.3.2. Tercih Sebepleri

a) IDS, IPS, WAF, NAC ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak.

b) EDR, NDR, Proxy, Antivirüs hakkında tecrübe sahibi olmak.

c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahibi olmak.

d) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

e) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Sızma ve stres testleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak.

g) Dark web, Mittre Attack, CVE gibi platformlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçleri, ISO 27001 ve bilgi güvenliği alanında diğer kanun ve mevzuatlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ı) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine tercihen sahip olmak.

i) Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) sertifikasına tercihen sahip olmak ve belgelendirmek.

2.2.4. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

2.2.4.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) En az 1.000 (bin) aktif kullanıcının bulunduğu bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.4.2. Tercih Sebepleri

a) Domain Yönetimi (DC, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, AD Delegation, Domain Hardening, Migration, Certificate Authority, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) E-Posta sunucu yönetimi (Zimbra) konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) VMware sanallaştırma ortamında sistem yöneticisi olarak çalışmış olmak ve ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Fiziksel Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Disk ünitelerinin yönetimi (LUN yapılandırma, Cifs/NFS, ISCSI, FC, SAN) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Linux işletim sistemleri (Ubuntu, CentOS vb.) kurulumu, bakım, izleme ve yapılandırma (GRUB ön yükleyici, Cron, LVM, shell vb.) konularında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) Powershell ve bash scripting konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) Yedekleme yazılımları üzerinde (Veeam Backup & Replication) yedekleme mimarisinin ve politikalarının oluşturulması, replikasyon yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h) Microsoft SCCM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ı) Veri merkezinde konumlandırılacak fiziksel sunucu, disk ünitesi, SAN switch gibi ürünlerin, mimari tasarımı, kurulumu, yönetimi ve ileriye yönelik kapasite planlamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

j) Bilgi Güvenliği Politikası çerçeveleri ve yasal regülasyonlar (ISO 27001, KVKK vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

k) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

l) Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) veya MCITP sertifikasına tercihen sahip olmak.

m) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına tercihen sahip olmak.

2.2.5. Bilişim Destek Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

2.2.5.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu kurumlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 3.000 (üçbin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim destek uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.5.2. Tercih Sebepleri

a) Bilgi Güvenliği Politikası çerçeveleri ve yasal regülasyonlar (ISO 27001, KVKK vb.) hakkında eğitimlerini almak ve bilgi sahibi olmak.

b) Pardus İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak.

c) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak.

d) Takım çalışmasına yatkın olmak.

e) Yazılı ve sözlü olarak iletişimi kuvvetli olmak.

f) Proje Yönetim Süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olmak.

g) Online veya yüz yüze eğitim verme tecrübesine sahip olmak.

ğ) Bilgi teknolojileri kapsamındaki yazılımların eğitim içeriğini oluşturma, kullanım kılavuzları hazırlama konusunda tecrübeli olmak.

h) Bilgi teknolojileri donanımlarının (bilgisayar, yazıcı, ıp telefon vb.) kurulumu konusunda tecrübeli olmak.

ı) Tercihen kurumsal bir bilgi teknolojileri organizasyonunda kullanıcı ve servis (hizmet) yönetimi alanında çalışmış olmak.

i) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

k) Microsoft ürünleri ve servisleri (Active Directory vb servisler) konularında bilgi ve tercihen tecrübe sahibi olmak.

2.2.6. Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

2.2.6.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu kurumlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 3.000 (üçbin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.6.2. Tercih Sebepleri

a) Bilgi Güvenliği Politikası çerçeveleri ve yasal regülasyonlar (ISO 27001, KVKK vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

b) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetimi ve ISO 27701 KVKK standartlarına hakim olmak.

c) Bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

ç) Bilgi Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Yönetimi-Risk-Uyum-Belgelendirme çalışmaları ve veri güvenliği konularında deneyimli olmak.

d) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Bilgi güvenliği ve siber güvenlik risklerinin öngörülerek süreç iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, raporlanması ve yönetiminin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Bilişim Teknolojileri risk yönetimi alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.

ğ) Bilgi güvenliği alanında ISO 27001 Baş Denetçi, CISA, CISM, CRISC sertifikalarından en az 1 (bir) tanesine sahip olmak.

2.2.7. Network Video Konferans Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

2.2.7.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Kamu kurumlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beşbin) dış kullanıcısı bulunan kamu veya özel sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi veya video konferans sistemleri konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

2.2.7.2. Tercih Sebepleri

a) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın ve son kullanıcıya destek verebilecek teknik yeterlilikte olmak.

ç) Video konferans sistemleri konularında eğitim aldığını (sertifika ya da eğitim belgesi) ya da iş deneyimi olduğunu belgelemek.

d) Kamera ve ses sistemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.

e) Video konferans sistemleri ve ağının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.

f) Video konferans sistemlerinin Veri İletişim Protokoller konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.

g) Ip telefon ve sistemleri konusunda bilgi ve tecrübesi olmak.

ğ) Voice gateway, SIP, H.323 protokolleri, VOiP network mimarilerinin tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2.2.8. Ağ Uzmanı (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

2.2.8.1. Temel Nitelikler

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) En az 1.000 (bin) istemcili kamu kurumlarının veya özel sektörün bilgi işlem merkezlerinde ağ yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

2.2.8.2. Tercih Sebepleri

a) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

b) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Omurga ağ anahtarı ve kenar ağ anahtarı yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ç) Router cihazlarının kurulumu ve Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

d) Cisco, Huawei, Aruba, Dell ve Hp marka switch, routerlar üzerinde, Voice network yapılandırması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

e) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

f) Load balancer cihazları yönetimi (F5, Citrix) konusunda bilgi sahibi olmak.

g) Güvenlik duvarları yönetimi (Checkpoint, PaloAlto, Fortigate) konusunda bilgi olmak.

ğ) IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak.

h) Ağ kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ı) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak.

i) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağ durumunun yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak.

j) Monitoring yazılımlarının (Zabbix, Grafana vb.) kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

k) Ağ cihazlarının güvenliği, NAC ve iş sürekliliği konularında deneyim ve saha tecrübesine sahip olmak.

l) Bilgi Güvenliği Politikası çerçeveleri ve yasal regülasyonlar (ISO 27001, KVKK vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

m) T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulama süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

n) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP) sertifikasına tercihen sahip olmak ve belgelendirmek.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

3.1. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/ Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 08/01/2025 (10:00) - 15/01/2025 (17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.

3.2. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.3. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

3.4. Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

3.5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. BAŞVURU SIRASINDA YÜKLENECEK BELGELER

4.1. Fotoğraflı Europass CV sistemi ile oluşturulmuş özgeçmiş belgesi.

4.2. Özel Şartlar başlığı altında yer alan pozisyonların temel nitelikleri arasında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge; (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında ilgili lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) özel sektörde çalışanlar için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (E-devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için ise çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

4.3. Genel Şartlar başlığının 2.1.3. maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan sertifikalar kabul edilir.)

4.4. İsteğe bağlı olarak bilgi ve deneyimi gösterir sertifikalar (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır) ile bilgi ve deneyimi gösteren belgeler. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4.5. Mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sisteminde otomatik olarak gelmeyen ya da hatalı olarak gelen adayların, mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma veya mezuniyet belgelerini pdf formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış "Denklik Gösterir Belgelerini" pdf formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

4.6. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Kariyer Kapısı sisteminde YDS puanı eksik ya da hatalı olan veya denkliği olan adayların belgelerini manuel olarak yüklemesi gerekmektedir.)

4.7. Adaylardan gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

5.1. Başvuruların incelenmesi sonucunda şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmişi) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

5.2. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

5.3. Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sözlü/uygulamalı sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

5.5. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların Kariyer Kapısında ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6. SINAV YERİ VE TARİHİ

6.1. Sözlü/uygulama sınavı 12 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.

6.2. Adaylar, sınava katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

6.3. Başkanlık gerekli görmesi halinde sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

6.4. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

7. SINAV KONULARI İLE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

7.1. Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim ve bilgi güvenliği konularıdır.

7.2. Adaylar sözlü/uygulamalı sınavda,

Sınav Konularına İlişkin Uygulama Bilgisi (50 puan)

Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi (40 puan)

Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme ve İfade Yeteneği İle Muhakeme Gücü (10 puan) yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

7.3. Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde 20 puan değerinde iki adet soru yöneltilecektir.

7.4. Sınav Komisyonu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.

7.5. Adayların başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

7.6. Adaylar sınav sonuçlarını, Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde yapılacak duyuruya müteakip Kariyer Kapısı sisteminde görüntüleyecek olup adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

8. BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI

8.1. 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak her pozisyon için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca ilan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

8.2. Her pozisyon için ayrı ayrı belirlenen başarı listeleri ile istenilecek belgeler Başkanlık www.afad.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

9. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE ÜCRET

9.1. Başarı listesinde bulunan asıl adaylara, başarı listesinin duyurulmasını takiben 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

9.2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığa müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

9.3. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da bu maddenin 9.1 ve 9.2 bentlerinde belirtilen esaslar uygulanacaktır.

9.4. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

9.5. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının ilanda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık tavan ücretin altında ücret belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

10. DİĞER HUSUSLAR

10.1. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

10.2. Asıl olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

10.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylar ile sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Sitemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

Telefon: 0 (312) 258 23 23 / Dahili : 2402 veya 2465

e-posta:[email protected]

İlgililere ilanen duyurulur. 11924/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.