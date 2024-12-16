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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 88 Personel Alacak

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 88 Personel Alacak. Son başvuru tarihi 20 aralık 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Aralık 2024 02:10, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 02:19
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Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 88 Personel Alacak

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Son olarak Gabar Dağında keşfedilen yüksek kaliteli petrol rezerviyle Türkiye'nin enerji arzı ve ekonomisi için büyük bir fırsat doğmuştur.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 78 Lisans mezunu personel istihdamı sağlanacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 78 Lisans mezunu için başvurular Ulusal Düzeyde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube

Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanacak ilanda yer alacaktır.

İlanen duyurulur.

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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Son olarak Gabar Dağında keşfedilen yüksek kaliteli petrol rezerviyle Türkiye'nin enerji arzı ve ekonomisi için büyük bir fırsat doğmuştur.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 10 Ön Lisans mezunu personel istihdamı sağlanacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 7 Ön Lisans mezunu için başvurular Ankara İli Düzeyinde, 2 Ön Lisans mezunu için başvurular

Adıyaman İli Düzeyinde, 1 Ön Lisans mezunu için ise Kırklareli İli Düzeyinde Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden yapılabilecektir.

3. Personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayınlanacak ilanda yer alacaktır.

İlanen duyurulur.

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