Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9. dereceden 35 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınav ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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1- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarının birinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Giriş (sözlü) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının yukarıdaki tabloda belirtilen puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.

5) İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

B- Özel Şartlar

1) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

2) Üniversitelerin Psikoloji bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetleri bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, ( Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

4) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

5) Üniversitelerin Sosyoloji, İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

6) Üniversitelerin İstatistik, Matematik ve İstatistik bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

7) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği-ELT veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

8) Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

9) Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar, AB İlişkileri Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

10) Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

11) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet üzerinden başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

2- BAŞVURU ŞEKLİ

a) Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

a) Fotoğraflı Özgeçmiş,

b) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

c) Yabancı dil belgesi.

d) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

e) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısını ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her bölüm için alınacak personel sayısının 2 (iki) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile. gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

d) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- SINAV VE SINAV DEĞERLENDİRME ESASLARI

A-Sınav:

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

B- Sınav Değerlendirme Esasları:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (Lisans eğitimine ait meslek bilgileri ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri) (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

A-Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

a) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

b) Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

c) Sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek adayın isimleri, başarı sıralamasında asil olarak sınavı kazanandan sonraki ilk adaydan başlayacak şekilde sırayla belirlenir.

d) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

e) Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

B- Sınav Sonucunun İlanı ve İtiraz:

a) Sözlü sınav sonuç duyurusu Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile. gov.tr/duyurular) yayımlanacak olup sözlü sınav sonuçları Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

b) Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak sınav kuruluna itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresi sona erdiği günden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde sınav kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir.

c) İtirazların sonucunda değişiklik olması halinde nihai başarı listesi Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

6- ATAMA

a) Sözlü sınavı kazanan adayların, Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile. gov.tr/duyurular) üzerinden yapılacak duyuru ile istenilecek atamaya esas belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

b) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde adayların atama işlemleri yapılacaktır.)

c) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Kendilerine bildirilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.

e) Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Bölümler itibariyle ilan edilen aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

b) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

d) Aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN:

www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA

Tel : 0(312) 705 52 66,

(312) 705 53 78,

(312) 705 52 62,

(312) 705 53 74,

(312) 705 52 69,

(312) 705 52 91

İlan olunur.

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