Hazine ve Maliye Bakanlığı 392 sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 14 (on dört) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://iscalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

IH - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için;

. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularının birinden mezun olmak,

. Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

b) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için;

. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

. Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

- ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

. Tercihen;

- İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- SQL ile ilgili temeVileri düzey bilgiye sahip olmak,

- Veri bilişimi konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda tecrübeye sahip olmak.

c) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için;

. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Grafik Tasarımı, Web Tasarım, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretini Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uçak Elektrik-Elektronik lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafindan kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

. Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (traııskript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafindan yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM taralından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

. Tercihen;

- Siber güvenlik ve bilgi teknolojisi regülasyonları ile uluslararası bilgi güvenliği standartları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Temel ağ ve sistem teknolojileri lıakkmda bilgi/deneyim sahibi olmak.

- Temel siber güvenlik kavramları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

ç) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için;

. Adli Bilişim Mühendisliği, Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi İşlem Enformasyon, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Dijital Oyun Tasarımı, Ekonometri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Mühendis Yardımcılığı, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Öğretmenliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Finans ve Bankacılık. Finansal Matematik, Finansal Muhasebe, Finansman, Fizik, Fizik-Matematik, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Matematik, İşletme Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kinıya-Biyoloji Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği, Kontrol ve Bilgisayar, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mali İktisat, Maliye, Maliye ve Ekonomi, Maliye-İstatistik, Maliye-Muhasebe, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı, Matematik-Bilgisayar, Mekatronik, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans, Sistem Mühendisliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Telekomünikasyon Teknolojisi Öğretmenliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Sistemleri Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Ulaştırma

Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Veri Tabanı Uygulama, Web Tasarım, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

. Güncel programlama dillerinden en az 3 (üç) tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılını belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika),

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

. Tercihen;

- İlişkisel veri tabam üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bılgi/dcncyim sahibi olmak,

- JavaScript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları hakkında bılgi/deneyim sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu işe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurulan geçersiz savılacak bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumlanın web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerme denklik belgesini pdf/jpeg formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuçları ÖSYM web servisi aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belge istenilmeyecek olup bilgilerinde hata/eksıklik olan veya bilgileri gelmeyen adayların smav sonuç belgelerini pdf/jpeg formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, yabancı dil denklik belgesi bulunan adayların denklik belgelerini aynı usulle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, programlama dillerine ilişkin belgeyi, belgeleri pdf/jpeg formatmda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alman barkodlu belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g} Adayların, 657 sayılı Kamınım 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarmdan alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarmdan alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ğ) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafindan başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin ası Harım, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir,

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

a) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanım

. Temel Ofis Uygulamaları

. Bilgi Güvenliği

. Active Directory

. Veri Yapısı

. Nesne Yönelimli Programlama

. Algoritma, Akış Diagramlan

. SQL

. Bilgisayar Ağları, Yapıları ve Güvenliği

. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

. Web Uygulamaları (HTML, HTML5, CSS, XML, JavaScript, Ajax)

. Windows İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

. Active Directory, Network Güvenliği

b) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanım

. Veri Yapısı

. Algoritma, Akış Diagramlan

. SQL

. Makine Öğrenmesi Algoritmaları

e) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için;

. Temel Ag ve Sistem Teknolojileri

. Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojisi Regülasyonları ile Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları

. Temel Bilgi Güvenliği Kavramları

. Siber Güvenlik Teknolojileri (Zafiyet tarama araçları, uç nokta güvenlik çözümleri, ağ güvenlik çözümleri, log toplama ve analiz çözümleri, e-posta güvenlik çözümleri)

ç) Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar vc Donanım

. Veri Yapısı

. Nesne Yönelimli Programlama

. Algoritma, Akış Diagramları

. Web Uygulamaları (HTML, IITML5, CSS, XML, JavaScript)

. JavaScript Frameworkleri/Kütüphaneleri

. Bilgi Güvenliği

Yukarıda yer alan konular sınavın genci çerçevesine ilişkin olup konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

c) Bilimsel vc teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan vc üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacakta. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu

tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VU - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (e) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlarm yerine, yeni bir smav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasma göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) 657 sayılı Kanunun 4/13 maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasına İlişkin Esasların EkI inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dilemen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312)415 20 54-20 55 -21 27

Faks: 0 (312) 425 04 43

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 13 (on üç) Programcı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Programcı (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Programcı (Sistem) pozisyonu için belirlenen konten jan sayısının 10 katı kadar aday, yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealirnkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

Ill - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılmda yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Programcı (Genel) pozisyonu için;

. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Fizik, Fizik-Matematik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Matematik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığını belgelemek (transkript, ders açılım belgesi) veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak,

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

- ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

b) Programcı (Sistem) pozisyonu için;

. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri vc Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Sistem Mühendisliği, Yönetim Bilimi ve Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilişim

Sistemleri, Fizik, Fizik-Matematik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Ekonometri, İstatistik-Ekonometri ve Planlama, İstatistik-Mateınatik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığını belgelemek (transkript, ders açılım belgesi) veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olmak,

. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

. Tercihen;

- Temel bilgisayar ve donanımları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- İşletim sistemleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Sunucu sanallaştırma sistemleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Sunucu sistemleri, depolama sistemleri ve ağ cihazları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Veri merkezi altyapı araçları ve yönetimi hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Temel ofis programları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Bilgi güvenliği hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Ağ altyapıları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Ağ güvenliği hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak, - Ağ protokolleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

TV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuçları ÖSYM web servisi aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belge istenilmeyecek olup bilgilerinde hata/eksıklik

olan veya bilgileri gelmeyen adayların sınav sonuç belgelerini pdfjpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, yabancı dil denklik belgesi bulunan adaylarm denklik belgelerini aynı usulle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, bilgisayar programlama alanında eğitim aldığına ilişkin belgeyi/belgeleri veya sertifikasını pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

i) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-I inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kuramlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ğ) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir,,." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

lı) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

a) Programcı (Genel) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanını

. Temel Ofis Uygulamaları

. Bilgi Güvenliği

. Active Directory

. Veri Yapısı

. Nesne Yönelimli Programlama

. Algoritma, Akış Diagramları

. SQL

. Bilgisayar Ağları, Yapıları ve Güvenliği

. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

. Web Uygulamaları (HTML, HTML5, CSS, XML, JavaScript, Ajax)

b) Programcı (Sistem) pozisyonu için;

. T emel Bilgisayar Donanımları

. İşletim Sistemleri

. E-posta Sistemleri

. Ağ ve Sistem Yönetimi

. Veri Merkezi Sistemleri

. Temci Bilgi Güvenliği

. Ağ Alt Yapısı ve Teknolojisi

. Ağ Güvenliği

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş smavma başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş smavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarma, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacakta;

VII - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların haklan, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için

müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı. T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat OdaNo:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 20 55 - 21 27

Faks: 0(312) 425 04 43

11886/2/1-1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş smavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 3 (üç) Mütercim-Tercüman pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre; Mütercim-Tercüman pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II SINAV TARİHİ VE VERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 25/02/2025 - 27/02/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.limb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi ile iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

Ill - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istilıdanı edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

b) İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği lisans programlarından mezun olunması durumunda çeviri alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak,

e) 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin;

- ÖSYM tarafindan yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden (A) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerli bir belgeye sahip olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, c-Dcvlct sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://iscalimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr) veya c-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler islenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuçları ÖSYM web servisi aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belge istenilmeyecek olup bilgilerinde hata/eksiklik olan veya bilgileri gelmeyen adayların sınav sonuç belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, yabancı dil denklik belgesi bulunan adayların denklik belgelerini aynı usulle sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) İngiliz Dili vc Edebiyatı, Amerikan Kültürü vc Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği lisans programlarından mezun olan adayların çeviri alanında en az iki yıl deneyim sahibi olduğuna ilişkin barkodlu SGK hizmet dökümünü pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydma ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin pdf/jpcg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurulularından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) vc (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kuramlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafindan başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasmdan, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ı) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin ası Harını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

. Türkçe'den İngilizce'ye çeviri

* İngilizce'den Türkçe'ye çeviri

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavma başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkım kaybetmiş sayılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar. Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (e) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlarm yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Smav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0(312)415 20 54-20 55 -21 27

Faks: 0(312) 425 04 43

11886/3/1-1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 22 (yirmi iki) Mühendis pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Mühendis (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Mühendis (Veri Bilimi) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Mühendis (Siber Güvenlik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 kalı kadar aday,

. Mühendis (Sistem) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

. Mühendis (Yazılını) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısalın 10 katı kadar aday,

. Mühendis (Proje Yönetimi) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,

yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son şuradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isea1imkarivcrkapisi.cbiko.eov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

Ill - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Mühendis (Genci) pozisyonu için;

. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mülıendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- Kamu sektöründe ve/veya bağımsız denetim şirketlerinde çalışmış, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum alanlarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,

- Office programlarını (excel, word, visio, powerpoint) etkin bir biçimde kullanabilmek, - iyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

b) Mühendis (Veri Bilimi) pozisyonu için;

. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarını Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mikro elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay ve Uydu Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- SQL ile ilgili temel düzeyde bilgi sahip olmak,

- Veri bilişimi konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Makine öğrenmesi algoritmaları konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak.

e) Mühendis (Siber Güvenlik) pozisyonu için;

. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- Siber güvenlik, bilgi teknolojisi regülasyonları ve uluslararası bilgi güvenliği standartları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Temel ağ ve sistem teknolojileri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Temel siber güvenlik kavramları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

ç) Mühendis (Sistem) pozisyonu için;

. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- Temel bilgisayar ve donanımları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- İşletim sistemleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Sunucu sanallaştırma sistemleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Sunucu sistemleri, depolama sistemleri ve ağ cihazları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Veri merkezi altyapı araçları ve yönetimi hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak, - Temel ofis programları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Bilgi güvenliği hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Ağ altyapıları (LAN, WAN, SDWAN, VPN, VLAN vb.) hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Ağ güvenliği hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Ağ protokolleri (TCP/IP, DIICP, DNS vb.) hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Switch, Router, Firewall gibi ağ cihazlarının yönetimi ve yapılandırması hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

d) Mühendis (Yazılım) pozisyonu için;

. Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri vc Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik vc Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri vc Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mckatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühend islik lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- İlişkisel veri tabanı üzerinde çalışan nesne yönelimli herhangi bir programlama diliyle uygulama geliştirme konusunda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- JavaScript trameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Test güdümlü'programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

e) Mühendis (Proje Yönetimi) pozisyonu için;

* Endüstri Mühendisliği lisans programlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının birinden mezun olmak,

. Tercihen;

- Web tabanlı bir projede analiz, tasarım, test veya destek süreçleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Analiz dokümanı, mock-up çizim, test durum dokümanı, kullanıcı kılavuzu yazım konuları hakkmda bilgi/deneyim sahibi olmak,

- Temel düzeyde veri tabanı ve SQL bilgisine sahip olmak,

- Yazılım test süreçleri hakkında bilgi/deneyim sahibi olmak.

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://iscalimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz savılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

e) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM wcb servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kıırumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler islenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Ytut içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeyi pdffjpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlanıldım alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlanıldım alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

t) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz vc bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacakta.

ğ) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

lı) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarıııı, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V-SINAV ŞEKLİ, KONULAR! VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konulan ve değerlendirilmesi:

a) Mühendis (Genel) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanım

. Temel Ofis Uygulamaları

. Bilgi Güvenliği

. Active Directory

. Veri Yapısı

. Nesne Yönelimli Programlama

. Algoritma, Akış Diagramları

. SQL

. Bilgisayar Ağları, Yapılan ve Güvenliği

. İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

. Web Uygulamaları (HTML, HTML5, CSS, XML, JavaScript, Ajax )

b) Mühendis (Veri Bilimi) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanım

. Veri Yapısı

. Algoritma, Akış Diagramlan

. SQL

. Makine Öğrenmesi Algoritmaları

e) Mühendis (Siber Güvenlik) pozisyonu için;

. Temel Ağ ve Sistem Teknolojileri

. Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojisi Regülasyonları ile Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları

. Temel Bilgi Güvenliği Kavramları

. Siber Güvenlik Teknolojileri (Zafiyet tarama araçları, uç nokta güvenlik çözümleri, ağ güvenlik çözümleri, log toplama ve analiz çözümleri, e-posta güvenlik çözümleri)

ç) Mühendis (Sistem) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar Donanımları

. İşletim Sistemleri

. E-posta Sistemleri

. Ağ ve Sistem Yönetimi

. Veri Merkezi Sistemleri

. Temel Bilgi Güvenliği

. Ağ Altyapısı ve Teknolojileri

. Ağ Güvenliği

d) Mühendis (Yazılım) pozisyonu için;

. Temel Bilgisayar ve Donanım

. Veri Yapısı

. Nesne Yönelimli Programlama

. Algoritma, Akış Diagramlan

. Web Uygulamaları (HTML,HTML5, CSS, XML, JavaScript)

. JavaScript Frameworkleri/Kütüphaneleri

. Bilgi Güvenliği

e) Mühendis (Proje Yönetimi) pozisyonu için;

. Veri Tabanı ve SQL

. Arayüz, Performans, Regresyon ve Yük Testi Konuları

. İç Kontrol, İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Alanları Konuları

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en tazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen smav tarihinde sınava katılmayan adaylar, suıava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan smavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C, kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0(312)415 20 54-20 55-21 27

Faks: 0(312) 425 04 43

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

T - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş smavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 128 (yüz yirmi sekiz) Büro Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan vc usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Büro Personeli (Büro Yönetimi/Sekreterlik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

. Büro Personeli (Muhasebe/Önlisans) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

. Büro Personeli (Muhascbc/Lisans) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı kadar aday,

. Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday, yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

11 - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 28/02/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) taralından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan;

- Önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana,

- Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana, sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Büro Personeli (Büro Yönetimi/Sekreterlik) pozisyonu için;

. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) Büro Personeli (Muhasebe/Önlisans) pozisyonu için;

. Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Finans, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

c) Büro Personeli (Muhasebe/Lisans) pozisyonu için;

. Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

ç) Büro Personeli (Adalet) pozisyonu için;

* Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yukarıda yer verilen bölümlere denliliği Yükseköğrelim Kurulu (YÖK) taralından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

IV - SİMAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://iseaiimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon ve bir görev yeri içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacakbu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSY M web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kuramların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuru ollarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdt/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer akın istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafindan başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

a) Büro Personeli (Büro Yönetimi/Sekreterlik):

. Bürolarda Temel Kavramlar

. İş Hayatında Standartlar

. Toplantı ve Sunu Teknikleri

. Yönetici Asistanlığı

* İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

b) Büro Personeli (Önlisans/Mııhasebc):

. Genel Muhasebe

* Genel İşletme

* Muhasebe Uygulamaları

. Türk Vergi Sistemi

» Envanter ve Bilanço

. Muhasebe Denetimi

. Mali Tablolar Analizi

e) Büro Personeli (Lisans/Muhasebe):

* Genel Muhasebe

. Genel İşletme

. Muhasebe Uygulamaları

. Türk Vergi Sistemi

* Vergi Hukuku

* İşletme Finansmanı

* Finansal Muhasebe

. Finansal Bilanço Analizi

ç) Büro Personeli (Adalet):

* İdare Hukuku (Genel Hükümler)

. İcra ve İflaş Hukuku (Genel Hükümler)

. İdari Yargı Hukuku

. Yargı Örgütü ve Tebligat Kanunu

. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

. 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) T.iyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

yönlerinden ayrı ayn puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Mihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aym olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alınış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar. Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacakta. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

e) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) Bir görev yeri ve pozisyon için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri dc dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilecektir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

t) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü vc 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0(312)415 20 54-20 55 -21 27

Faks: 0(312)425 04 43

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 202 (iki yüz iki) Destek Personeli pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Destek Personeli (Temizlik/Taşıma) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

. Destek Personeli (Şolör-f) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Destek Personeli (Şoför-2) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 2 katı kadar aday,

yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II SINAV TARİHİ VE VERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 28/02/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.lr) üzerinden takip edilebilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir).

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katıl anlardan;

- Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana,

- Önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana, sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Destek Personeli (Tcmizlik/Taşıma) pozisyonu için;

. Ortaöğretim kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak,

. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

. Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak.

b) Destek Personeli (Şofdr-1) pozisyonu için;

. Ortaöğretim kurumlanılın herhangi bir alanından mezun olmak,

. C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

. Seyahat engeli bulunmamak,

. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

c) Destek Personeli (Şofor-2) pozisyonu için;

. Yükseköğretim kurumlanılın önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

. B veya C veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

. Seyahat engeli bulunmamak,

. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Yukarıda yer verilen alan/bölümlere denkliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)/Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarmdan mezun olan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, c-Dcvlct sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon ve bir görev veri içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz savılacakbu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

e) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, MEB, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adlı sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumlanıl web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarmdan mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpcg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Destek Personeli (Şoför) pozisyonlarına başvuracak adayların sürücü belgesini ön ve arka yüz birlikte olacak şekilde pdf jpcg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

t) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarım belgelemeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarmdan alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığımı! kontrol edilmesi gerekmektedir.

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirlilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ı) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

a) Destek Personeli (Temizlik/Taşıma) pozisyonu için;

. Coğrafya

. Tarih

. Temel Yurttaşlık Bilgisi

b) Destek Personeli (Şoför-1) pozisyonu için;

. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

. Taşıt Genel Teknik Bilgisi

. Coğrafya

. Tarih

. T emel Yurttaşlık Bilgisi

e) Destek Personeli (Şoför-2) pozisyonu için;

. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

. Karayolları Trafik Yönetmeliği

. Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

. Taşıt Genel Teknik Bilgisi

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemekledir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin (100) yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en hızla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet şayiasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır. Destek Personeli (Temizlik/Taşıma) pozisyonunda istihdam edilecekler, 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren "hizmetli" kadrosuna ait görevler (Temizlik, basit bakım vc onarım, bahçe bakımı vc düzenlemesi, dağıtım, yükleme, boşaltma, taşıma vc benzeri) ile Bakanlığın uygun göreceği diğer alanlarda görev yürütecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların vc ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar cn geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) Bir görev yeri ve pozisyon için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilecektir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

t) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

Vm- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur,

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/AN KARA

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 20 55 - 21 27

Faks: 0(312)425 04 43

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasmın (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 28 (yirmi sekiz) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre; Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı kadar aday yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 - 19/02/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri. Bakanlık inleme! sayfasmda (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar taralından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

in - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle burumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik önlisans programlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kumlu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın bitinden mezun olmak,

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

ç) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://iscalimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr) veya c-insan platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir görev veri içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz savılacakbu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kuramların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasmda bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf/jpeg formatındıı sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ön ve arka yüz birlikte olacak şekilde pdfjpeg format ında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alman barkodlu belgeyi pdfjpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kuramlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpcg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

g) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

ı) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V-SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

* Ateşli Silahlar Hakkında Genel Bilgiler

. Temel İnsan Hakları Bilgisi

. Temel İlk Yardım Bilgisi

. Kolluk Hukuku

. Ceza Hukuku

. Özel Güvenlik Hukuku

. Kriminoloji

. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri

. Patlayıcı Madde ve Önlemleri

. Güvenlik Sistem ve Cihazları

. Protokol Kuralları

. Yakın Savunma

. Terör ve Terörizm

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konuların tamammdan soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme güeü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeli, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

tl) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayı imale için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş smavma başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) vc üzerinde puan alınış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş suıavma katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavmda başarılı olan adaylar. Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII-ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) Bir görev yeri için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalınası halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilecektir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

f) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların EkI inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 20 55-21 27

Faks: 0(312) 425 04 43

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ TEKNİKER (4/B)

GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"m Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 46 (kırk altı) Tekniker pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;

. Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Tekniker (İnşaat) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

* Tekniker (Matbaa) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday,

. Tekniker (Grafik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday, yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle 20/02/2025 - 28/02/2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu {https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına başvuru 16/12/2024 (09:00) - 27/12/2024 (18:00) tarihleri arasında yapılacak olup adayların, son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel vc özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel Şar tlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin biliminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarm sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan KPSS'ye katılanlardan KPSS P93 puan türünden en az 65 (altmış beş) puana sahip olmak,

e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Özel Şartlar:

a) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

. Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü vc Tcknikcrliği, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) Tekniker (Elektrik/Elektronik) pozisyonu için;

. Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliğı, Endüstriyel Elektronik, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onanını önlisans programlarının birinden mezun olmak.

c) T ekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;

. İklimlendirme ve Soğutma, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma vc Havalandırma önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ç) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

. Doğalgaz Isılına, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma vc Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Gaz vc Tesisatı Teknolojisi, Sıhhi Tesisat 'Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

d) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

. İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

e) Tekniker (Matbaa) pozisyonu için;

. Basım ve Yayım Teknolojileri, Matbaacılık, Tasarım ve Basım-Yayıncılık, Matbaacılık vc Baskı Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

f) Tekniker (Grafik) pozisyonu için;

. Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Yukarıda yer verilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

IV - SINAV BAŞV URUSU:

a) Başvurular, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insaıı platformu üzerinden giriş yapmak suretiyle, sınav başvuru ekranı kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Bunların dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Adaylar, sadece bir pozisyon ve bir görev yeri içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz savılacakbu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kuramların web servisleri araç ılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdfjpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Adayların, sigortalılık tescil ve hizmet kaydına ilişkin e-Devlet üzerinden alman barkodlu belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fikrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kuramlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

f) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ğ) Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra adayların bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarmı, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Giriş sınavı, sözlü olmak üzere tek aşamada gerçekleştirilecektir.

1) Sınavın konuları ve değerlendirilmesi:

a) Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;

. Veri Tabam Tasarımı ve Yönetim Sistemleri

. Programlama Temelleri ve Görsel Programlama

. Bilgisayar Ağlatı

. Bilgisayar İç ve Dış Donanun Parçaları ve Görevleri

. Bilgisayar Giriş ve Çıkış Birimleri

. İşletim Sistemleri

. Web Tasarım Temelleri

. İnternet Programcılığı

b) Tekniker (Elcktrik/Elcktronik) pozisyonu için;

. Temel Kavramlar ve Ölçme

. Devre Analizi

. Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı

. Elektrik Makineleri

. Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik

. Elektronik Devre Elemanları ve Devreleri

. Yüksek Gerilim

. Elektrik Tesisleri

. Elektrik Tesisat Bilgisi

. Arıza Bulma Metotları ve Arıza Giderim İşlemleri

e) Tekniker (Iklimlendirme) pozisyonu için;

. Iklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

. Termodinamik

. Boru Kaynakçılığı

. Isıtma Sistemleri

. Temel Elektrik

. Elektrik Motorları

. Havalandırma Sistemleri

» Doğalgaz Tesisatı

. Teknik Resim

. Koruyucu Bakım ve Arıza Tespitleri

. Elektromekanik Kumanda Devreleri

ç) Tekniker (Sıhhi Tesisat) pozisyonu için;

. Sıhhi Tesisat Bilgisi

. Kazan Dairesi ve Kazan Bilgisi

. Doğalgaz ve Doğalgaz Tesisat Bilgisi

. Yangın Söndürme Sistem Bilgisi

. Bilgisayar ve Teknik Resim

. Temel Elektrik Bilgisi

. Termodinamik ve Mesleki Fizik Bilgisi

d) Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;

. Yapı Malzemeleri

. Beton Teknolojisi

. Karayolu İnşaatı

. Yapı Teknolojisi

. Şantiye Organizasyonu

. Mekanik ve Statik

. Proje ve Etüt Uygulaması

e) Tekniker (Matbaa) pozisyonu için;

. Baskı Malzemeleri

. Basım ve Yayıncılık

. Bilgisayar Destekli Sayla Tasarımı

. Baskı Teknikleri (Özgün Baskı Teknikleri "Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafı")

. Dijital Baskı Teknolojisi

. Office Programları ile Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe indesign Programları

. Baskı Sonrası İşlemler (Giyotin, Kapak Takma, Konik Zımba, Selcfon ve Cilt)

f) Tekniker (Grafik) pozisyonu için;

. Bilgisayarlı Grafik Tasarım ( Kurumsal Kimlik Çalışmaları, Afiş Broşür Tasarımı, Basın İlanları, Kitap Kapağı Tasarımı)

. Office Programlan ile Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe indesign Programları

. Reklam (Reklam Analizi, Reklama Giriş, Kampanya ve Planlama)

. Baskı Teknikleri (Özgün Baskı Teknikleri "Şablon, Yüksek, Çukur, Serigrafı")

. Dijital Baskı ve Matbaa Bilgisi

. Renk Ayrımı

Yukarıda yer alan konular sınavın genel çerçevesine ilişkin olup konularuı tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilecektir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması zorunludur.

2) Nihai değerlendirme:

Adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan pozisyon için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Giriş suıavma katılmaya lıak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan ihrazlar dikkate alınmayacaktır.

VII - ATAMA:

a) Sınavda başarılı olan adayların ataması, sınavına katıldığı pozisyona yapılacaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenlerin; (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanların ve ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o pozisyon için belirlenen başarı şurasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sına vda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erecektir.

e) Bir görev yeri ve pozisyon için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalınası halinde, pozisyon aynı olmak kaydıyla diğer görev yerlerinin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilecektir. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılacaktır,

f) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta ilçen hizmet sözleşmeleri sona erenler hakkında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların EkI inci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler uygulanacaktır.

VIII- DİĞER HUSUSLAR:

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yatılarında bulunduracaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No: 308-309

Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel: 0(312)415 20 54- 20 55 -21 27

Faks: 0 (312) 425 04 43

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