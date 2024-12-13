İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklan yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak. Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İyin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu ve Başvunı Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyıırular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilirf

2. Kimlik Fotokopisi

3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. YÖK Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (E-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Doçentlik Belgesi

8. Yabancı Dil Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvurulan için 4 takım. Profesör başvurulan için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleke aktarılmış şekilde)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (E-Devlel üzerinden barkotlu alınabilir.)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

İlan Başlangıç Tarihi: 13.12.2024

İlan Bitiş Tarihi: 27.12.2024

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

BASVT'Rl1 ADRESİ: örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi. No: 82,34275 Beyoğlu/İstanbul

.Profesör ve Doçent kadro başvuruları, üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

.Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

www.istun.edu.tr [email protected]

444 3 788 0850 522 38 90

Bilgi için: [email protected] (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

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