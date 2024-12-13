Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2024-02)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların (https://personel.trabzon.edu.tr) adresinden (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3430/mevzuat) kısmından ulaşabilecekleri "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- E-devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

- Üniversitemiz "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların doçentlik kadrosuna atamaları yapılmayacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15'inci gün mesai bitimine kadar (Saat:17.00)

http://ubys.trabzon.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru şeklinde ve başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://trabzon.edu.tr/ve Personel Daire Başkanlığının web sayfasındanhttps://personel.trabzon.edu.tryapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- Online başvuru işlemleri esnasında yaşanılabilecek teknik soru veya sorunlar ile ilgili olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın (0462 455 15 11-15 12) web sayfasında yer alan telefonlarına ulaşılabilir.

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