Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Engelli 1 İşçi Alacak

T.C

KAMU GÖZETİMİ

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Kurumumuz Ankara ilinde bulunan merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 1 (Bir) engelli sürekli işçi (büro görevlisi) alımı yapılacaktır.

A. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden, 16.12.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

B. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8) Geçerliliği devam eden en az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

C. ÖZEL ŞARTLAR

1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2) Bilgisayarla ilgili eğitim aldığını belgelemek.

3) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

4) Başvurunun son günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

5) İlan tarihi itibarıyla Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.

6) İlanda belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

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Ç. DİĞER HUSUSLAR

1) EKPSS puan sırasına göre açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar belirlenen aday listesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Kurumumuza gönderilecek olup listede yer alan adaylardan başvuru evrakları talep edilecek ve evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar sözlü sınava katılabileceklerdir.

2) İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacak adayların, hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri ve yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Kurumumuz internet sitesinde (www.kgk.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayın, hakkında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

4) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

5) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

6) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

7) Sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek Kurumumuz (www.kgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8) İlanda belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Kurumumuzca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

D. İLETİŞİM

Adres : Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Söğütözü Mah. 2177. Sok. No:4Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 253 55 55 / 1199

İlanen duyurulur.