Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.,24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. Özgeçmiş,

. Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi, [Yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi (Onaylı)],

. Yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

. Yabancı dil belgesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,

(Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

. Doçentlik Belgesi

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu, beyan edilen ilgili evrakların yer aldığı akademik yükseltilme ve atanma kriter dosyası, doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. Özgeçmiş,

. Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi[Yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi (Onaylı)],

. Yabancı dil belgesi,

. Yayın listesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,

(Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

. Doçentlik belgesi

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3- Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu, beyan edilen ilgili evrakların yer aldığı akademik yükseltilme ve atanma kriter dosyası, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. Özgeçmiş,

. Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi [Yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi (Onaylı)],

. Yabancı dil belgesi,

. Yayın listesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi, (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili formda beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (4 adet USB bellek ve bir fiziksel dosya olarak ilgili birime teslim edilecektir.)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı dille eğitim veren bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na başvurularını şahsen yapacaklardır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

6. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.

8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

9. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

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