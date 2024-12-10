İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2024 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır. (Sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

I- BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemelemek,

f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

g. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

h. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Yazılım Analiz ve Test Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

i. Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

ii. Kullanıcı sayısı 10.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak.

iii.Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak.

iv.Test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

v. Agile yazılım geliştirme metodolojisine hakim olmak.

vi.Devops, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak.

vii. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak.

viii. MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek.

ix.İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

x. İş süreçleri modelleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. (UML ve BPMN vb.)

xi. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

xii. Arayüz tasarımı, performans, regresyon, yük testi kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek.

xiii.İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

xiv.Farklı tür ve seviyelerde (Fonksiyonel Test, Yük/Performans testi, Entegrasyon testi vb.) test deneyimine sahip olmak.

xv. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

xvi.Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak.

xvii. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

xviii. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak.

xix.Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak.

Tercihen;

i. ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikasına sahip olmak.

ii. Arayüz tasarımı (UI) mockup araçları (Creately, Balsamiq, Lucidchart vb.) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Mockup tasarımı yapabilmek.

b) Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak.

ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016) konusunda deneyimli olmak.

iii.SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak.

iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak.

v. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon, normalizasyon, izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak.

vi.Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak.

vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş olmak. (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb)

viii. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

ix.Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak.

x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek.

xi.Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

Tercihen;

i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak.

ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak.

iii.Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak.

iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak.

v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak.

vi.Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve izleme konularında bilgi sahibi olmak.

vii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini çözebilecek tecrübeye sahip olmak.

viii. Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

i. En az 3 yıl .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış olmak.

iii.İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak.

iv.Web teknolojilerinde ve frontend yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak.

v. .NET ve .NET Core Framework'leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak.

vi.Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak.

vii. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak.

viii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

ix.Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak.

x. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

xi.Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

Tercihen;

i. Agile&Scrum Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak.

ii. Mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak.

iii.Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.

d) Yazılım Geliştirme Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

i. En az 4 yıl Üniversite Uygulama Yazılımları geliştirmek ve bunu belgelemek.

ii. .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

iii.Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iv.İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

v. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde ve frontend yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak.

vi.Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi

olmak.

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

viii. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda deneyimli olmak.

xi.Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

xii. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

xiii. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

Tercihen;

iv.Agile&Scrum Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak.

v. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru Şekli, YeriveTarihi

a. Başvurular, 10.12.2024 tarihinde başlayacak ve 24.12.2024 tarihi mesai bitimine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

d. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

e. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

f. İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi. (e-Devlet Kapısından otomatik çekilecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde beyan edilebilecektir.)

2) İstenilen Belgeler

a) Özgeçmiş

b) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

c) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

d) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

e) Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (f) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya

göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.iuc.edu.tr sitesinde 31/12/2024 tarihinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav, 07/01/2025 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde www.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuru sahiplerine e-posta yolu ile sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Sözlü sınav sonuçları da yine www.iuc.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve e-posta yolu ile adaylara sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca, yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazananlara posta yolu ile bildirim yapılacak olup, istenen belgeler ile birlikte tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına sözleşme imzalamak üzere kuruma müracaat edeceklerdir.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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