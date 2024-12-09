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Karayolları Genel Müdürlüğü 409 İşçi Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, 409 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 09 Aralık 2024 01:25, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 01:16
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Karayolları Genel Müdürlüğü 409 İşçi Alacak
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİNE SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 409 İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 09/12/2024 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

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