TEMSAN 5 İşçi Alacak

TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kuruluşumuzca belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere;

. 4 (Dört) kişi Makine Mühendisi,

. 1 (Bir) kişi Büro Personeli,

olmak üzere toplam 5 (Beş) daimi işçi alımı yapılacaktır.

Personel alımı hakkındaki talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)' da Açık İş İlanlarında 09.12.2024 tarihinde ilan edilecek olup, 5 (Beş) gün süre ile ilanda kalacaktır.

İlan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresi içerisinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaklardır.

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