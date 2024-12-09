Ege Üniversitesi 173 sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

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A) GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

6) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon unvanı için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

B) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden "Ege Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe alım" hizmeti aracılığıyla veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 09.12.2024 (08.00) - 20.12.2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adayların mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata veya değişiklik mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Başvuruları geçerli sayılan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

4) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5) Başvuruda bulunacak olan adayların başvuru tarihi itibariyle alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/Barkodlu Belge Oluştur seçeneği kullanılmalıdır.) belgesini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanındaki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6) Başvuran adayların; ilanda istenilen belgelerini (Gemi Adamı Sağlık Raporu, Temel STCW Belgesi gibi) "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

8) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

9) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

10) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C) DİĞER BİLGİLER

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2) Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

3) Başvuru sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) İlan edilen pozisyon için KPSS puanı şartı aranmamakla birlikte adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

5) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

7) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

9) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

13) Çeşitli OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvuruları işleme alınmaz.

14) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

D) İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 311 3520 - 3527 - 1074 - 4325 - 2155 - [email protected]

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel

Çalıştınlmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyannca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonları için aranılan genel şartlara ilave olarak;

a. Açık ve kapalı alanda temizlik, düzenleme ve evrak teslimi hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

b. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak Üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kapalı ve açık alanlarında çalışmasına engel durumu bulunmamak,

c. Bir Yükseköğretim Kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak

d. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 ( Olu/i yaşından gün almamış olmak.

9) Destek Personeli (Temizlik) Görev Tanımı: Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre: Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanmasr, taşrnmasr ve temizliği, taşınma/taşrma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine -teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, boya-badana, sıva, alçı vb. bulaşıklann elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum drşı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.

10) 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyi için KPSSP94 türünde puam bulunmak. Adaylann KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

B)İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)

2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınacakhr.)

3) Fotoğrafçı Adet)

4) 2024 KPSS Sonuç Belgesi

5) Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

6) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınacaktır.)

7) İkametgah Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)

8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınacaktır.)

C) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen on (10) iş günü içinde (09.12.2024-20.12.2024 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen (elden) Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat Sözleşmeli Personel Birimi yapılacak olup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığımn tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

3) Başvuru esnasında teslim edilen belgelerin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak tesliminden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4) Adaylann verdikleri beyanlar ile sunduklan başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yala n beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklanın kaybedecek olup gerçeğe aykın belge beyan/teslım edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

D)DİĞER BİLGİLER

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içeri sinde sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir y ıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2) Posta vb. yöntemler ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evraklan adaylara iade edilmeyecektir.

3) Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunlan için 2024 yılı KPSS B grubu (P3) puam, ön lisans mezunlan için 2024 yılı KPSS (P93) puam, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunlan içinse 2024 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Her bir başvuru grubu için ayrı ayn en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacaktır. Her bir başvuru grubundaki personel pozisyonunun beş (5) katı yedek aday belirlenecektir.

4) Başvuru sonuçlan, asil liste ve yedek liste (asil listenin 5 kah) olmak üzere son başvunı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

5) Adaylann verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykın belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayrıca atamalan yapılmış ise atamalan iptal edilecek olup, idare tarafindan kendilenne bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başanlı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimler de aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

7) Atanmaya hak kazanan adaylann listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr veya https://personeldb.ege.edu.tr/ web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara aynca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlanna ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.

9) Destek personeli pozisyonuna başvuruda bulunup asil listede yer almaya hak kazanan adaylardan açık ve kapalı alanda temizlik, evrak dağıtımı ve taşıma hizmetlerinde görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli bulunmadığına dair kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir.

10) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlanndan mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylann denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

11) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

12) Adaylann sıralamasımn belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlannın eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adaylann hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

14) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyannca arşiv araştırması yapılacakta.

15) Atanmaya hak kazanan adaylar beş (5) iş günü içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Kanunen kabul edilen mazeret durumları haricinde haklarından feragat etmiş sayılacak ayrıca bir feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.

16) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

17) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann 13 üncü maddesi hükümleri uyannca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

18) Sözleşmeli Personel Çalıştaılmasına İlişkin Esaslann Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyannca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

19) Çeşitli OHAL KHK'lan ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvurulan işleme alınmaz.

20) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahi ptir.

E/İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat Sözleşmeli Personel Birimi - Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin: (0232) 390 1959 - 1976 - 1977

Başvuru Tarihleri: 09.12.2024 - 20.12.2024 (Mesai bitimi)

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