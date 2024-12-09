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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Öğretim Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 23 aralık 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 09 Aralık 2024 00:50, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:21
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri ve Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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