TCDD, 49 İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 47 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü ve 2 uzakyol birinci zabiti alınacaktır.

İşgücü talepleriniz ülke düzeyinde KPSS şartı aranarak 09.12.2024 - 13.12.2024 tarihleri arasında çalışma adresine göre İŞKUR'da (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve mezuniyetleri (okul bölümleri) aşağıda belirtilmiştir.

GENEL HUSUSLAR;

İşgücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ve diğer tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların, aşağıda belirtilen sözlü sınav öncesi istenecek belgeler, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında kontrol edilerek TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Evraklarını posta yoluyla gönderen adaylardan, ilanda belirtilen şartları sağlamadığı için başvurusu kabul edilmeyenlerin evrakları, evrak teslim tarihi bitiminden 1 ay sonra imha edilecektir.

Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-yetenek-stres ve problem çözme 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları öğrenim programı bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %60'ı, KPSS puanının %40'ı alınarak başarı puanı belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puanı 60 puanın üzerinde olan en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ SANAT KOLUNDA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokullu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

İlan tarihi itibarıyla C1, C1E, C, CE, D1E, D, DE karayolu ehliyetlerinden en az birisine sahip olması veya Hızlı Yol Yenileme Makinesi, Makas Buraj Makinesi, Buraj Makinesi, Balast Regülatör Makinesi, Balast Eleme Makinesi, Balast Stabilizatör Makinesi, Mobil Kaynak Makinesi, Mobil Demiryolu Aracı, Kar Küreme Makinesi, Poz Otosu, Katener Bakım Otosu araçlarından herhangi biri için Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden Makine Kullanma Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İşe başlayan Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlayan Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörünün deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. İşe başladığı tarihten itibaren 5 yılını dolduranların nakil talepleri işyerlerindeki demiryolu makinesi, kadro ve mevcut durumuna göre değerlendirilecektir.

İşe başlayan Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörleri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER ;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- Karayolu ehliyeti fotokopisi veya Demiryolu Makine Kullanma Ehliyeti,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA DEMİRYOLU YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM MAKİNESİ OPERATÖRÜ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI;

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 branşın tanılarının (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Raporda "Demiryolu A Grubu emniyet kritik görevlerde çalışır." kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

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UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ SANAT KOLUNDA BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

İlan tarihi itibariyle, aşağıda belirtilen Lisans düzeyinde bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

İlan tarihi itibariyle, Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir. STCW belgesi bulunmayanların ise belirlenecek işe başlama tarihinden önce bu belgeyi alması gerekmektedir. Bu belgeyi alamayanlar işe başlatılmayarak varsa yedek aday çağrılacaktır.

STCW Belgeleri;

1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri

2) Temel ilkyardım

3) Yangın önleme ve yangınla mücadele

4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk

5) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği

6) Güvenlikle ilgili tanıtım

7) Güvenlik farkındalık

8) Tıbbi bakım

9) Yolcu gemisinde çalışma (tren feri yolcu ve yük sınıfı gemiler olduğu için)

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İşe başlayacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.

854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların hizmet akdi fesh edilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

İşe başlayan Uzakyol Birinci Zabitleri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER ;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri,

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

7- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu,

8- "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır" veya "Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır" kararının net olarak yazılı olduğu sağlık raporu,

9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.