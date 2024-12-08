TSE 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Türk Standardları Enstitüsünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Enstitümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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1. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, h. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

e. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU (4 KATINA KADAR ÜCRET):

1. Kıdemli Yazılım Mimarı (3 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Genel Nitelikler

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi/proje koordinatörü veya ekip lideri olarak en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

c. .NET Teknolojileri (C#, .NET Core, .NET Framework, ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms) ile uygulama geliştirmiş olmak,

d. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

e. Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Yazılım mimarisi ve tasarımında kullanılan çeşitli yaklaşımlar (Event-Driven, Request-Driven, Domain-Driven Design (DDD), Command Query Responsibility Segregation (CQRS) vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

h. Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, RES İ ) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

i. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, JavaScript, jQuery) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j, JavaScript framework ve kütüphanelerinden birinde (Vue, Angular, React vb.) tecrübe sahibi olmak,

k. Veri modelleme, veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

1. MS SQL veri tabanı kullanımı ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak, m.SQL, T-SQL, PL/pgSQL ve PL/SQL dilleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ıı. Mikroservis mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

o. Uygulama performansı kapsamında önbellek sistemleri (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

p. Veri akış, kuyruk yönetimi ve mesajlaşma araçlarının (Kafka, RabbitMQ vb.) kullanımı ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

r. Yazılım performans, güvenlik ve test süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

s. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t. Git tabanlı versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,

v. Kod güvenliği, kod düzenleme (refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

y. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

z. Çevik (Agile) proje yönetim metodolojileri ile çalışma tecrübesine sahip olmak.

Tercihen;

a. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

b. Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Kubernetes vb.) konularında tecrübe sahibi olmak.

B GRUBU (3 KATINA KADAR ÜCRET):

I. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (6 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler

a. .NET mimarisinde çalışan 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

b. NET Core mimarisinde uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d, Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReaclJS) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

f. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibemate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g. İlişkisel veri tabanı tasarımı, veri işleme, SQL, T-SQL, PLSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. MSSQL veya MySQL veri tabanı alt yapılarından biriyle çalışmış ve bunlardan en az birini kullanan bir uygulama geliştirmiş olmak,

i. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

j. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

I. Versiyon kontrol sistemi (Azure DevOps, TFS, Git, SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

n. UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak.

Tercihen;

a. Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımında çalışmış olmak,

b. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Kıdemli Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Bilgi işlem birimlerinde; Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. TS 1SO/1EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika ve prosedürlerinin hazırlanması ve işletilmesi sürecinde görev almış olmak,

e. Firewall, TAP, Load Balancer, Mail Gateway, IPS, IDS, W AF, DDOS, AV, NAC, EDR ve PAM gibi ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d. SIEM altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, tercihen SOC veya SOME ekiplerinde yer almış olmak,

e. Web uygulamaları güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

f. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak ve raporlama yapabilmek,

g. Güncel saldın türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

h. Kablolu ve kablosuz ağ güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

i. Ağ sanallaştırma, mikro segmentasyon konularında bilgi sahibi olmak,

j. Sistem ve ağ altyapıları hakkında tecrübe sahibi olmak,

k, Siber istihbarat kaynaklarının takibi ve raporlamaların yapılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

1. Açık Kaynak güvenlik çözümleri (Snort, Suricata, Metasploit framework vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

nı. Zafiyet tarama araçları (Nexpose, Nessus, Acunetis, Netsparker veya muadili) konusunda bilgi sahibi olmak,

n. Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. TSIS0/1EC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

b. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

c. Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (İTİL) hakkında bilgi sahibi olmak.

3, Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)

Genel Nitelikler

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde uygulama sunucusu yöneticisi (admin) düzeyinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

e. Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IHS, apache) performans ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,

d. Java tabanlı uygulamaların süreç ve mimari tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ağ ve active directory entegrasyonu ile kullanıcı yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

j. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

k. Sistem izleme ve uyan araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

I. Microsoft IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Uygulama sunucuları analiz, performans yönetimi ve sorun giderme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

n. Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkı taştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

o. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Açık kaynak kodlu sistem yazılımları (izleme/monitor yazılımları, sistem yönetim yazılımları, konfigürasyon yönetimi yazılımları ve benzeri yazılımlar) kurulumu, sisteme ve ihtiyaca göre uyumlulaştırılması ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

r. Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, cthernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a, WebSphere Application Server yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

b. Coııtinous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

C GRUBU (2 KATINA KADAR ÜCRET):

1. İş Analisti (2 Kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler

a. Yazılım Projelerinde İş Analisti, Sistem Analisti veya İş Geliştirme Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b. UML, yazılım geliştirme süreçleri, analiz ve test metadolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

e. İlişkisel veri tabanları konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Yazılım geliştinne süreci genelinde iş birimleri ve yazılım ekipleri ile koordineli çalışarak taleplerin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasını sağlamak,

e. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı gereksinimlerinin ve iş süreçlerinin analiz dokümanlarını hazırlamak,

f. İş akış şemaları hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımlar (MS Visio, Smartdraw vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Balsamiq Mockups ya da muadili araçlar kullanarak, mockup çizimi yapmış olmak,

h. Geliştirilen uygulamaların test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Yazılım test metodolojileri ve otomasyon araçları (JMeter, SoapUl veya Postman vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

j. Çevik uygulama geliştirme metodolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Proje yönetimi araçlarından (Azure Dcvops, Jira, MS Project, Redmine vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1. Dokümantasyona önem vermek, proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmek,

m.Temsil yeteneğine sahip, analitik düşünce ve problem çözme becerisine sahip, iletişimi güçlü, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek, paylaşıma ve ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, gelişime açık ve motivasyonu yüksek olmak.

Tercihen;

a. Yazılım test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

b. Çevik metodoloji kullanan ekiplerde çalışmış olmak.

2. İş Zekası Uzmanı (2 Kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler

a. En az 3 (üç) yıl İş Zekası Uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek.

b. SQL veri tabanları, veri ambarı tasarımını ve yönetimini yapmış olmak,

c. Süreç ve iş modelleme konularında genel bilgi sahibi olmak,

d. SQL sorgulama diline iyi derecede hakim olmak,

e. Microsoft S SIS, SSAS, SSRS deneyim sahibi olmak,

f. Microsoft Power BI konusunda deneyim sahibi olmak.

g. ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h. SQL Server Integration Services (SSJS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i. Master data management (Ana veri yönetimi) ve data quality management (veri kalitesi yönetimi) konularında bilgi sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; başvurularını 12/12/2024 - 22/12/2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Türk Standardları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

2- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,

b. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge yüklemesi gerekmekte olup, barkodlu belgesi olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c. Özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarma prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

d. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

e. Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

f. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Enstitümüz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

g. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığında belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir,

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2024-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmişti ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre

belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Enstitümüz internet adresinden (www.tse.org.tr) duyurular sayfasından ve Kariyer Kapısı Platfonnu üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (Beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİIlt

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Türk Standardları Enstitüsü, Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitü merkez binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Enstitümüz resmi web sayfasında (www.tse.org.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VI. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Necatibey Cad. No: 112 Bakaıılıklar/ANKARA adresinde bulunan Enstitümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

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