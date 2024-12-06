Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi (bakınız: (https://personel.mu.edu.tr/) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına tüm başvurular https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar adresi üzerinden "Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzu" doğrultusunda hazırlanarak elektronik ortamda alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

2) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gündür. (Islak imzalı dilekçelerin ilan başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz kayıtlarına alınmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı, süresi içinde Üniversitemize ulaşmayan dilekçeler nedeniyle söz konusu başvurular kabul edilmeyecektir.)

3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına doçent ünvanını almış olanlar ile Profesörler başvuru yapamazlar.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) (*) Adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

8) Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eş durumu veya sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

9) Üniversite uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

10) Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://muybis.mu.edu.tr/atama/ilanlar adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, Öğretim Üyesi Kadroları Elektronik Başvuru Kılavuzuna sisteme giriş yaptıkları takdirde erişebileceklerdir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ( https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresindeki Atama Belgeleri sekmesi altında yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneği ), ( İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) Ayrıca dilekçenin aslının başvuru süresi içerisinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için ilgili Fakülte Dekanlığına iletmesi gerekmektedir. Elektronik başvuruyu tamamlayan adayların dilekçe haricinde elden/posta ile belge göndermelerine gerek yoktur.

2- Özgeçmiş ve Yayın Listesi

3- Diploma ve Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belgeler geçerlidir.)

4- Fotoğraf (Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

5- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6- Doçentlik Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

7- Hizmet Belgesi ( Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur.

( e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

8-Bilimsel Araştırma ve Yayın Dosyası (Kılavuzda belirtildiği şekilde ekleyiniz)

9- a) Başvuru Formu [Başvurulacak kadronun Temel alanına ait Başvuru Formunun doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (https://personel.mu.edu.tr/tr/dokuman adresinde yer alan Başvuru Formu)]

b) Profesörlük takdim çalışması (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

10- a) Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi Doçentliğini sözlü sınava girerek alanlar hariç, [Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Profesör ve Doçent kadrosuna başvuru yapan ve sözlü sınava girecek adaylar için) ]

Doçentlik Eser İncelemesinden geçerek Doçent ünvanı almış ancak sözlü sınava girmemiş profesör ve doçent adaylarının; sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Koşulları Yönergesi'nin 5 inci maddesi )

b) Yabancı Dil Belgesi ( e-Devlet üzerinden doğrulanabilir karekodlu alınan belge de geçerlidir.)

11- Deneme Dersi Dilekçesi (*Genel açıklamalar 7. madde kapsamında başvuru yapacak adaylar için) (Bu dilekçenin doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

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