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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 aralık 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Aralık 2024 00:30, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:30
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

4 NİTELİKLİ ELEMAN ALIM İLANI

2024 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 4 nitelikli eleman alımı yapılacaktır. Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 09.12.2024 - 13.12.2024 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 20.12.2024 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların;

- T.C. Vatandaşı Olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

- Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak

- Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 4 İşçi Alacak