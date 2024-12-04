Karayolları Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9'uncu derecede boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı sonuçlarına göre, üniversitelerin ilgili fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunları arasından iki (2), hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından üç (3) olmak üzere bulunan toplam beş (5) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Kurumca yapılacak Giriş Sözlü Sınavı sonucunda, her bölüm için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanından daha az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, kullanılmayan kontenjan Sınav Kurulu Kararı ile sınav kapsamındaki diğer bölüm mezunları için kullanılabilir.

1- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

1.2. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü ile Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

1.3. Sağlık durumunun seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

1.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın (2025 yılında yapılacaktır) Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir.)

1.5. ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS A Grubu) sonuçlarına göre: İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar için KPPS-P2 puan türünden, hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu adaylar için KPSS-P48 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, (Başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.)

1.6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

1.7. Adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden beyan etmek,

1.8. Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 60 (Altmış) ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığını gösterir belge sahibi olmak,

2- SINAVIN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

2.1. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacaklardır.

Başvurular 09.12.2024 tarihinde başlayıp, 20.12.2024 Cuma günü saat 23:59 da sona erecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, başvuru şartlarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2.2. Başvuruda bulunacak adayların, kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup, bilgileri gelmeyen, bilgilerinde eksik veya hata olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadır.

2.3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "pdf" ya da "jpeg" formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2.4. Başvuru sırasında bir adet vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. (Vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekir.)

2.5. Adaylar, kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak, Kariyer Kapısı üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyecektir.

2.6. Kariyer kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar başvuru işlemlerinin, tamamlanıp tamamlanmadığını, kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

3.1. Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının Beş (5) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve (https://www.kgm. gov.tr) internet adreslerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

3.2. Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava katılabileceklerdir.

3.3. Müfettiş yardımcılığı sınav tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında(https://www.kgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4- GİRİŞ SINAVININ KONUSU, ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

4.1. Giriş sınavı 21/22/23 Ocak 2025 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

4.2. Sözlü sınav, Makam Onayı uyarınca oluşturulacak Sınav Kurulunca yapılacaktır.

4.3. Adaylar, sınav salonuna girerken, yanlarında cep telefonlarını bulundurmayacak veya kapalı tutacaklardır.

4.4. Sözlü Sınavda adaylar;

a) Öğrenim dalındaki alan bilgi düzeyi (50 puan)

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan),

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği (10 Puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yeteneği ve genel kültürü (10 Puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),

Yönlerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

5- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Adaylara Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerinin her biri bir not verir, bu notların ortalaması alınarak en yüksek nottan başlanılarak sözlü sınav sonuç listesi oluşturulur. Sözlü sınav başarı notu en az 65 puandır. Sözlü sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil puanı üstün olana sıralamada öncelik verilir.

6- SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

6.1. Yapılan giriş sınavının sonunda başarı sırasına ve atama yapılacak kadro sayısına göre asıl adaylardan sonra asıl sayısı kadar yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için başvuruda bulunmayan, ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağırılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan, asıl ve yedek adayların listesi (https://www.kgm.gov.tr) internet adresimizden ve (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden duyurulur. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

6.2. Sınavı kazanan adaylar, müktesep kadro derecesi, atanabilecekleri kadro derecesinin üstünde olanlar dahil, 9'uncu derecedeki Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

6.3. Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

6.4. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Asıl adaylardan ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

7- DİĞER HUSUSLAR

Başvurusu kabul edilip, isimleri sözlü sınava katılabilecekler arasında yer alan, ancak bu ilanda belirlenen sınav usul ve esaslarına aykırı hareket edenler ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler sınava alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu adaylar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8- BİLGİ ALMA

8.1. Sınavla ilgili her türlü bilgi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (https://www.kgm.gov.tr) veya Teftiş Kurulu Başkanlığının aşağıda belirtilen adres ve iletişim bilgilerinden temin edilebilir.

ADRES BİLGİLERİ:

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı

Adres

: İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe 06100 Çankaya/ANKARA A Blok Kat:7 Oda No:703

Telefon

İnternet Adresi

E-Posta

: (0312) 449 89 02

: https://www.kgm.gov.tr

: [email protected]

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